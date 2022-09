500 milyondan fazla kitap satışı, milyonlarca kez izlenen film serisi ile birlikte günümüzde popülerliğini korumaya devam eden Harry Potter serisi hakkında enteresan bilgileri bir araya topladık. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan enteresan bilgilere geçelim.

Harry Potter serisini sanıyoruz iki izlemeyenimiz yoktur. Hatta kimi zaman canımız tekrardan izlemek, aynı heyecanı tekrar yaşamak istiyor. Ama bir de Harry Potter serilerinin gerçek hayranları var. Seri hakkında her bir detayı, her bir sözü bilecek kadar gerçek hayranlar. Biz de bugün, yalnızca onların bilebileceği Harry Potter serisi hakkında enteresan bilgileri bir araya topladık.

Bilgiler arasında daha önce hiç duymadığınız, aklınıza bile gelmeyecek özel detaylar bulunuyor. Bu bilgiler arasında filmlerin nasıl hayata geçirildiği, karakterlerin nasıl adlandırıldığı gibi oldukça önemli, yalnızca gerçek hayranlarının daha önce araştırmış olduğu detayları derledik. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan Harry Potter serisi hakkında enteresan bilgiler listemize geçelim.

Serinin yazarı ile Harry Potter’ın doğum günü aynı

Enteresan bilgiler listemize ilk olarak oldukça basit bir bilgi ile başlayalım. Harry Potter serisinin yazarı olan J.K. Rowling ile meşhur büyücümüz Harry Potter karakterinin doğum günleri aynı. Şu an 57 yaşında olan J.K Rowling’in doğum günü 31 Temmuz. Ne büyük şans ki, Harry’nin doğum günü de 31 Temmuz.

Her bir karakterin ismi özenle hazırlandı

Rowling, serideki her bir karakterin isimlerini özenle hazırladı. Neredeyse her biri birbiri ile bağlantılı ve özel anlamlara sahip bu isimler, dışarıdan bakıldığında her ne kadar garip dursa bile arkasında büyük bir hikaye yatıyor. Rowling, 40 Hogwarts öğrencisi için ayrı ayrı isimler düşünmüş.

İlk olarak altın üçlümüzden Harry ile başlayalım. Harry, İnigliz kralları arasında popüler bir isim olan Henry’nin İngilzice versiyonu olarak biliniyor. Bununla birlikte Ronald ismi ise bir hükümdarın danışmanı olan eski İskandinav Rögnvaldr’dan geliyor. Seride Ron karakteri ise, bir nevi Harry’nin yardımcısı rolünde. Gelelim Hermione’e. Bu karakterin ismi ise eski Yunan mitolojisinden ve Kış Masalı’ndan geliyor.

Hogwarts’ın ev isimleri oldukça garip bir yerden çıktı

Rowling, 2017 yılında attığı bir tweet ile hayranlarının oldukça şaşıracağı bir bilgiyi söyledi. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw ve Hufflepuff gibi isimler, bir uçaktaki kusmuk torbasının arkasına yazılarak bulunmuş. Bakıldığında ilhamın tam olarak nerede geleceği belli olmuyor. Kim bilebilirdi ki, bir uçak kusmuk torbasına yazılan isimlerin milyonlarca kitleye ulaşacağını.

Büyülü bitkilerin hepsi gerçek hayattan geliyor

Rowling, her ne kadar enteresan isimleri hayal ederek ortaya koymuş olsa bile bu durum bitkiler için böyle değil. Harry Potter serisinde gördüğümüz bütün bitkiler, gerçek hayatta bulunan bir flora özetinden geliyor.

Rowling’in 2003 yılında yaptığı bir röportajda, serideki bitkilerin İngiliz botanikçi ve bitki uzmanı Nicholas Culpeper’ın “The Complete Herbal” adlı bir kitabından geliyor. Ama bunu bilmeyenler için, bu isimler yine diğerleri gibi Rowling’in hayal gücünden geliyor diye biliyor.

Nicolas Flamel diye birisi gerçekten vardı

Felsefe Taşı’ndan adını alan büyücü Nicolas Flamel, aslında 14. yüzyılda doğmuş Fransız bir işadamı ve yazar. Bununla birlikte, Nicolas Flamel’in ismini Google’a yazdığınızda simya ile ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

İskoçya, dizinin yazarı Rowling için büyük bir ilham kaynağı

İskoçya’nın başkenti olan Gotik şehri; mimarisi, özel arnavut kaldırımı tasarımı, dar geçitleri, sokakları ile oldukça özel bir yapıya sahip. Hatta o kadar özel ki, Dünya’nın en büyük serilerinden bir tanesi olan Harry Potter’ın yazarına bile ilham olabilmiş. Harry’nin hikayesinin başladığındaki kafeler, hayranları tarafından Harry Potter’ın doğduğu yer olarak bilinen Elephant House bile burada.

Seride Latince’ye oldukça büyük bir önem verilmiş

Rowling’in Latince’ye olan ilgisi ve bilgisi, Harry Potter’da duyduğumuz çoğu detaya yansıyor. Yapılan büyüler başta olmak üzere, Hogwarts’ın sloganı olan “Draco dormiens nunquam titillandus” (Uyuyan ejderhayı asla gıdıklama)bile Latince dilinden geliyor.

Özel bir hayvan yapım ekibi

Filmlerde gördüğümüz büyülü yaratıkların ne kadar korkutucu olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama bununla birlikte, filmlerde gördüğümüz hayvanların yönetimi ve denetlenmesi için özel bir hayvan yapım ekibi de bulunuyordu. Bu ekip, filmlerde bulunan tüm hayvanların daha başarılı performans çıkarmasını sağlıyor, her ne kadar kolay görünse bile oldukça başarılı bir iş ortaya koyuyorlardı.

Mesela, Harry’nin kuşu olan Hedwig’i canlandırmak için dört farklı baykuş rol aldı. Bununla birlikte, Ron’un evcil hayvanı Scabbers için ise bir düzine sıçan rol aldı.

Harry Potter kitapları 80’den fazla dile çevrildi

Harry Potter serisi o kadar dikkat çekiyor ki, günümüze kadar 500 milyondan fazla kopyası satıldı. Bununla birlikte, bu kitaplar neredeyse 80 tane dile çevrildi ve o şekilde satışa sunuldu. Bu diller arasında Arnavutça, İbranice ve İskoçça gibi diller de bulunuyor.

Kitapta var ama filmde yok? Yaramaz Peeves hayaleti

Harry Potter kitapları ve filmlerini birbirinden ayıran bazı özel detaylar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise Hogwarts’ın yaramaz hayaleti Peeves. Aslında Peeves, İngiliz komedyen ve aktör olan Rik Mayall tarafından canlandırılmıştı. Ama ne yazık ki filmde yer almadı.

Rik Mayall, üç hafta boyunca bu rolü oynadı. Lakin, filmin yönetmeni Chris Columbus, görüntü bakımından beğenmediği için Rik Mayall’ın bulunduğu sahneleri filme koymadı. Rik Mayall, yaptığı bir röportajda şunları söyledi:

“Üç hafta boyunca filmdeydim ve sonrasında benim sahnelerimi kestiler. Ama yine de param var.” ifadelerini kullandı. When Evil Calls: The Raven filmi için yaptığı bir başka röportajda ise “Bu şimdiye kadar oynadığım en heyecan verici filmi çünkü oodle’ı aldım ve içinde değildim. Muhteşem.” ifadelerine yer verdi.

Ruh Emiciler aslında Rowling’in depresyon zamanlarından geliyor

Rowling, filmdeki bazı özel detayları kendi hayatından esinlenerek ortaya çıkarmış gibi duruyor. Filmlerde oldukça korkutucu olan ruh emiciler, aslında Rowling’in 20’li yaşlardaki depresyon dönemlerine dayanıyor. Rowling, yaptığı bir röportajda depresyon hakkında “içi boşaltılmış his” ifadelerini kullandı. Rowling, “Üzüntüyü biliyorum. Üzüntü ağlamak ve hissetmektir. Ama bu soğuk duygu yokluğu, gerçekten içi boşaltılmış bir his. İşte ruh emiciler tam olarak budur.” dedi.

Sizler için hazırladığımız daha önce duymadığınız Harry Potter serisi hakkında efsanevi bilgiler listesinin sonuna geldik. Harry Potter, günümüzde popülerliğini korumaya devam eden nadir yapımlardan bir tanesi. Bununla birlikte, onlarca özel detaya sahip. Sizler Harry Potter serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, kitaplarını ve filmlerini izlediniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.