2001 yılında vizyona giren Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin 20. yıl dönümü için iki özel proje oluşturuldu. Bir tanesi filmlerden özel bir kesit, diğeri ise bir yarışma şeklinde planlanan projeler, Harry Potter hayranlarının da dahil olabilecekleri bir şekilde tasarlanıyor.

İlk kez 1997 yılında kitap olarak yayımlanan, sonraki yıllarda video oyunlarından sinema filmlerine kadar farklı alanlarda karşımıza çıkan Harry Potter efsanesi ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. WarnerMedia Kids & Family, serideki sevilen filmlerden olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yayınlanışın 20. yıl dönümü için iki özel proje tasarlandığını duyurdu. Başkan Tom Ascheim, bu etkinliğin hiçbir Harry Potter hayranı tarafından kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Warner Bros. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 20. yıl dönümü için hazırladığı iki projeyi, Unscripted Television ve Warner Horizon iş birliğinde üretiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu projelerden bir tanesi bir yarışma olarak Harry Potter hayranlarının karşısına çıkacak. Diğer projede ise Harry Potter filmlerinden seçilmiş sahnelerden oluşan özel bir gösteri sunulacak.

Harry Potter ve Felsefe Taşı kutlamaları, çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek

WarnerMedia Kids & Family, Harry Potter ve Felsefe Taşı için hazırladığı kutlamalarda, mümkün olan en yüksek sayıda hayrana ulaşmak istiyor. Bunun için de özel bir karar aldığını açıklayan şirket yönetimi, söz konusu kutlamaların HBO Max, TBS ve Cartoon Network üzerinden servis edileceğini ifade ediyor. Böylelikle dünya genelindeki Harry Potter hayranları, özel olarak hazırlanan bu etkinliğe dahil olabilecekler.

WarnerMedia Kids & Family Başkanı Tom Ascheim, etkinlik için Harry Potter hayranlarına özel sorular hazırladıklarını, bu soruların dileyen herkes tarafından yanıtlanabileceğini söylüyor. Unutulmuş bilgiler için de referans vereceklerinden bahseden Ascheim, Harry Potter filmlerindeki büyücülük seviyesi sınavının gerçek dünyada yaşanmasına olanak tanıyacaklarını, en zor soruların ise yalnızca en iyi Harry Potter hayranları tarafından yanıtlanabileceğini ifade ediyor.