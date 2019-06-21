Harry Potter: Wizards Unite Oyunu ABD’de Yayınlandı

Yeni Zelanda ve Avustralya’da beta testleri yapılan Harry Potter: Wizards Unite oyunu, ABD’de Android ve iOS için yayınlandı.

Son yıllarda moda olan meşhur markaların artırılmış gerçeklik oyunlarına son olarak Harry Potter: Wizards Unite eklendi. Oyunu, Pokemon Go ve Ingress’i de yapan Niantic ile Warner Bros’un Harry Potter serisiyle ilgilenen alt firması Portkey Games üretti. Oyun artık ABD’de Android ve iOS kullanıcıları tarafından indirilebiliyor.

Harry Potter: Wizars Unite oyununda bir dönem ülkemizde de çok popüler olan Pokemon Go oyunundaki gibi gerçek dünyada dolanarak çeşitli malzemeler topluyor ve görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Harry Potter temasına ve karakterlerine sahip olan oyunda, oyuncuların çeşitli nesneleri toplamaları ve bazen de bazı karakterleri kurtarmaları gerekebiliyor. Böylece puan toplamak, büyüler öğrenmek ve görevleri tamamlayarak farklı seviyelere erişmek mümkün oluyor.

Harry Potter: Wizards Unite’ın dünya genelinde yayınlanması bekleniyordu ancak oyun şu anda yalnızca ABD’de oynanabiliyor. Oyunun dünya genelinde ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama yok ancak başka ülkelerdeki oyuncuların çok uzun süre beklemeyecekleri düşünülüyor.

Harry Potter: Wizards Unite oyununda, oyun senaryosu gereği 'Muggle' olarak adlandırılan ve büyüyle alakası olmayan insanların dünyasında büyü ortaya çıkıyor. Ardından da dünyanın dört bir yanındaki büyücüler, çeşitli büyülü canlılarla ve büyülerle karşılaşıyor. Hogwarts'ın dört hanesinden birine girdiğimiz oyun, bu haliyle "Ya bu Harry Potter evreninde çok sayıda büyücülük okulu vardı, niye herkes aynı okuldan mezun ki?" diye sorduruyor.