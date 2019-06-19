Bir dönem mobil oyun dünyasını kasıp kavuran Pokemon Go'nun benzeri bir oyun olarak karşımıza çıkacak olan Harry Potter: Wizards Unite'in çıkış tarihi belli oldu. Niantic tarafından yapılan açıklamalarda oyun 21 Haziran tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de bulunan Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Pokemon Go ile yakından tanıdığımız geliştirici şirket Niantic ile WB Games tarafından hazırlanan Harry Potter'ın artırılmış gerçeklik oyunun çıkış tarihi belli oldu. Oyunseverlerin bu oyunu deneyimleyecekleri tarih 21 Haziran 2019 olarak belirlendi.

Yapılan etkinlikle kapsamında oyunun çıkış tarihi belirtilirken oyunla ilgili bir küçük detay da ortaya çıkmış oldu. Ortaya çıkan detaylara göre Niantic, Pokemon Go oyununda yaptığı etkinlikleri, Harry Potter: Wizards'ta da yapmayı planlıyor.

Aslına bakacak olursak Harry Potter: Wizards Unite, mayıs ayının başından beri Yeni Zelanda ve Avustralya'da beta kapsamında oynanabiliyor. Ancak 21 Haziran'da beta süreç tamamlanmış, oyunun kararlı sürümü kullanıcılar için sunulmuş olacak. Tarih konusunda belirtmemiz gereken bir başka detay, Harry Potter: Wizards Unite'in ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de bulunan Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacağını, daha sonrada tüm dünyada yaygınlaşacağı. Ancak öyle sanıyoruz ki uygulamanın dosyalarının platform marketlerine yüklenmesiyle birlikte bu kurulum dosyaları üçüncü taraf siteler aracılığıyla yayılacak, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere haricinde yaşayan kullanıcılar da bu kurulumlar yardımıyla oyunu oynamaya başlayabilecekler.

Oyunla ilgili olarak bir de tanıtım videosu yayınlandı. YouTube üzerinde yayınlanan o videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.