Acun Ilıcalı, 2021'de Exxen'de yayımlanan Hasan Can Kaya imzalı dizi Bir Yeraltı Sit-Com'u nedeniyle mahkemelik oldu. Ilıcalı, diziyi izinsiz bir şekilde yayımlayan ve kullanıcılardan para alan bir platforma dava açtı.

Medya dünyasının önemli isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, dikkat çeken bir işe imza attı. Ilıcalı, sahip olduğu dizi ve film platformu Exxen'de yayımlanan, Hasan Can Kaya imzalı Bir Yeraltı Sit-Com'u isimli diziyi anlaşma olmaksızın yayımlayan bir platforma dava açtı.

Edinilen bilgiye göre Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun yayımlandığı platform, kullanıcılarına ücretli abonelik sistemi sunuyordu. Kullanıcılar, yaptıkları ödemelerle korsan yayınlara ulaşabiliyordu. Hâl böyle olunca Acun Ilıcalı ve ekibi de harekete geçip, söz konusu platform hakkında şikâyetçi oldu.

5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak

Yapılan incelemelerde, şikâyete konu olan platformun sahibinin A.A. isimli bir şahis olduğu tespit edildi. Şüpheli, kullanıcılardan abonelik ücreti almak için bir kamu bankasını kullanıyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan şikâyet dilekçesinde, Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun izinsiz bir şekilde yayımlandığı ve mali haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre A.A., 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek. Acun Ilıcalı ile Exxen'in resmî sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimizde konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını gördüğümüzü de belirtelim.