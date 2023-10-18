Acun Medya, BBC'nin ilgi gören programı The 1% Club'ı lisansladı. Yarışma, önümüzdeki yıl TV8 üzerinden yayınlanacak. Peki The 1% Club nasıl bir yarışma?

Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı, büyük bir işe daha imza attı. BBC'nin geçtiğimiz yıl itibarıyla yayınlamaya başladığı "The 1% Club" isimli yarışmasının formatı, Acun Medya tarafından satın alındı. The 1% Club'ın Türkiye versiyonu, TV8'de yayınlanacak.

BBC, The 1% Club'ı şu ana kadar pek çok bölgede zaten lisansladı. Bu bağlamda; yarışma, Fransa, Hollanda, İspanya, Almanya, Avustralya ve İsrail gibi pek çok ülkede çoktan yayına girdi. İşte şimdi, Türkiye de The 1% Club serüvenine dahil olmuş oldu. Edinilen bilgilere yarışma, 2024 yılında Türk seyircilerle buluşacak.

Taraflar, The 1% Club anlaşmasından memnun

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda hem Acun Medya'nın hem de BBC'nin bu anlaşmadan memnun olduklarını görüyoruz. BBC adına konuşan Andre Renaud, "Popüler eğlence formatlarını Türk izleyicilerle buluşturma konusunda harika bir geçmişe sahip olan Acun Medya formatımızı satın aldı. Acun Medya ile çalışmaktan ve Türk izleyicilerin formata dahil olmasından büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Acun Medya CEO'su Ebru Atasav Tahrancı ise "BBC Studios’un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı The 1% Club’ı Türk izleyicilerle buluşturacağımız için çok mutluyuz." dedi.

The 1% Club, ne zaman yayınlanacak?

The 1% Club'ın Türkiye'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih yok. Ancak edinilen bilgilere göre çekimler, birkaç ay içerisinde başlayacak. Yarışmanın TV8 ekranlarına gelmesi içinse 2024'ün ilk yarısından bahsediliyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Peki The 1% Club nasıl bir yarışma?

Bir IQ testi olarak tasarlanan The 1% Club, kesinleşmiş bilgiler yerine mantığa dayalı sorular içeriyor. Yüz yarışmacı ile başlayan yarışmada, toplamda 15 soru soruluyor. Bu sorular, tahmin edilebileceği üzere giderek zorlaşan bir yapıya sahip ve yarışmacılar, yanlış cevap verdikçe eleniyorlar. Birkaç aşamalı bir yapıya sahip olan The 1% Club'ın Türkiye'ye olduğu gibi mi aktarılacağı yoksa bazı değişiklikler mi yapılacağını şimdilik bilmiyoruz.