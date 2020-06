Havayolu Şirketleri 'First Class' Bilet Satışlarını Durdurdu

Koronavirüs salgının dünyada etkisini ağır bir şekilde hissettirdiği bu dönemde, belki de ekonomik olarak en büyük darbeyi alan sektörlerden biri, havayolu endüstrisi olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüs salgının ekonomik darbeleriyle başa çıkmaya çalışan birçok havayolu şirketi, first class bilet satışını durdurmaya ve yakıt tasarrufu yüksek olan daha küçük uçak modellerine geçiş yapmaya başladı.

Dünyada hâlâ etkisini devam ettiren koronavirüs salgınından belki de en çok etkilenenler havayolu şirketleri oldu. Neredeyse evrensel düzeyde uygulanan uçuş yasakları ve ardından gelen karantina dönemi, birçok havayolu şirketinin gelirine büyük bir darbe vurmuş oldu. Birçok ülkede normalleşme dönemine geçilmeye başlanan bu günlerdeyse hâlâ seyahat fikri insanların genel olarak pek sıcak baktığı bir şey değil. Özellikle global bir salgının olduğu bu dönemde kalabalık havalimanlarına adım atmak bile pek akıllıca bir hareket olarak değerlendirilmiyor.

Havayolu şirketleri de seyahat kataloglarını COVID-19 hastalığının hüküm sürdüğü bu döneme göre ayarlamaya çalışıyor. Bu bağlamda birçok havayolu şirketi, 'first class' bilet satışlarını belirli bir zamana kadar durdurma kararı aldı. Havayolu şirketlerinin aldığı bu kararın temelindeyse azalan yolcu sayısıyla beraber her yolcunun sosyal mesafe gereği fazladan alana sahip olabilmesinin sağlanması yatıyor.

Uçaklar %20 doluluk oranıyla uçuş yapıyor:

Geçtiğimiz günlerde ABD'de ortaya çıkan bir rapora göre ABD içerisinde yapılan uçuşlarda uçaklar, maksimum %20'si dolu bir şekilde kalkış yapıyor. Bu nedenle de insanlar, oldukça boş olan uçaklarda first class bilet satın alma ihtiyacı duymuyor. El Al, Etihad, Lufthansa, Singapore Airlines, Qantas ve Qatar Airways gibi birçok havayolu şirketi de şu an için first class bilet satışlarını durdurmuş durumda. Ayrıca birçok havayolu şirketi çift katlı devasa uçaklarını, yakıt tasarrufu sağlayabilecek daha küçük modellerle değiştirmeyi tercih ediyor.

Koronavirüs salgının havayolu sektöründe sebep olduğu genel ekonomik çöküntüye göz atıldığında, Wall Street Journal'da çıkan raporlara göre havayolu endüstrisi sadece bu yıl gelirlerinin neredeyse 84 milyar dolarını kaybetmek üzere. Yaşanan bu gelir kayıpları, sadece Kuzey Amerika'da bile 23 milyar dolara ulaşıyor. Ortaya çıkan raporlarda bulunan uzmanların görüşlerine göre havayolu endüstrisi koronavirüs salgını nedeniyle aldığı ekonomik darbenin etkilerinden 2022 yılına kadar kurtulamayabilir.