Yaz Aylarında Maske Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Ö

Hayatın akışını felç eden koronavirüs salgını, normale dönüş sürecinde de birtakım problemleri beraberinde getiriyor. Hava ne kadar sıcak olursa olsun maske takmak zorundayız. Peki sıcak havalarda maske takarken nelere dikkat etmemiz gerek? Sizin için araştırdık.

Koronavirüs salgını, hayatımıza girdiği andan itibaren birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ancak kesin olan bir konu var ki o da maske takma zorunluluğu... Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için maskesiz dışarı çıkmamak gerek. Ancak pandeminin yaz aylarında getirdiği bu zorunluluk, çoktan insanları bezdirmeye başladı. Bu nedenle sıcak havalarda maske kullanımına dikkat etme gereksinimi ortaya çıktı.

Koronavirüsle etkin bir mücadele için maske kullanırken dikkat edilmesi gereken detaylara haberimizin ardından hakim olacaksınız ve pandemi sürecini iyi yönetmenizin önü açılacak.

Yaz aylarında maske kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli detaylar:

Yedek maske taşıyın

Maskenizin kayışının gerginliğine dikkat edin

Dışarıda geçirdiğiniz süreye dikkat edin

Doğru maske seçimi

Maskenizi belirli aralıklarla yıkayın veya değiştirin

Zorlandığınız anlarda maskeye ara verin

Temiz bir cilt ile maskenin yaratacağı tahrişi önleyin

Sıvı kaybını en aza indirin

Uzun saç ve sakalın yarattığı etkiyi ortadan kaldırın

Kalabalık ortamlarda maske kullanımı

Yedek maske taşıyın:

Özellikle sıcakta maskeniz takılıyken ağız bölgesinde terleme, dolayısıyla nemlenme miktarı artıyor. Bu da maske kullanımında aslında istenmeyen, virüslerin yaşamaları için uygun bir ortam oluşturuyor. Yedek maske taşıyarak bunu önleyebilir, iplerinden çıkardığınız ve yüzeyine temas etmediğiniz maskenizi dikkatli şekilde izole ettikten sonra yeni maskenizi takmanız aldığınız önlemin kalitesini artıracaktır.

Yedek maskeyi yeniden yüzünüze takarken yine aynı şekilde yüzeye dokunmamak, işlemi ipler aracılığıyla yerine getirmek önemli bir nokta. Elimizde biriken bakteri veya virüsleri maskenin iç yüzeyine taşıdığımız takdirde daha sonra oluşacak nemli ortam, korunmaya çalışırken virüsü daha kolay vücudumuza bulaştırabilir. Eğer uzun süre sıcak havaya maruz kalacaksak yedek maske en etkili çözümdür.

Maskenizin lastiğinin gerginliğine dikkat edin:

Maskenizin kayışlarının hem rahat olması hem de dışarıdan gelebilecek düşmanlara karşı etkili olması ilk başta aklınıza yatmıyor olabilir. Dermatologlar, elastik askıların sıcak yaz günlerinde cildi tahriş edebileceğini söylüyorlar.

Maske kayışınızın en ideal olanı hem yüzünüzü ve kenarları normal bir şekilde kapatabilecek şekilde olmasıdır. Bunun için ne gevşek bir kayış ne de çok sıkı olan, yüzü rahatsız eden kayışlar tavsiye edilmiyor. Maskenizi doğru takmak, kayışını kendinize göre seçmek ve ayarlamak bu konuda dikkat edilecek önemli hususlardan.

Dışarıda geçirdiğiniz süreye dikkat edin:

Maske kullanırken dışarıda geçirdiğiniz süreyi sınırlandırmak, doktorlarca yapılması gerektiği söylenen şeylerden birisi. Taktığınız maskeler, size sahte bir güvenlik hissi verebilir. Bunun için özellikle sıcak yaz günlerinde dışarıda fazla durmamak en doğrusu olabilir. Gerekmediği müddetçe dışarı çıkmamak, yalnızca sizin değil belki de birçok kişinin başına iş açmama konusunda yardımcı olur. Az vakit geçirdiğiniz takdirde maskeniz ve kendiniz çok daha az yıpranırsınız.

Doğru maske kumaşını seçin:

Maskeniz için doğru kumaşı bulmak sıcak yaz günlerinde size avantaj sağlar. Pamuk veya keten gibi hafif, nefes alabilen bir malzeme daha fazla hava akışına izin verecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Bazı araştırmacılara göre nefes alamazsanız, hava akışı maskenin yanlarından dışarı çıkar, bu da kullanıcının burnundan ve ağzından damlacıkların dışarı çıkmaması amacını ortadan kaldırır. Maske işlevini yitirir.

Nefes almanızı zorlaştıracak maskelerden kaçınarak yaptığınız tercihler, sıcak yaz aylarında maske kullanımınızı kolaylaştıracaktır. Maskenizin sizi rahat ettirmesi, koronavirüsün yayılımını önlemek kadar önemlidir. Bunun nedeni, solunumda yaşayacağınız rahatsızlığın sizi daha büyük çaplı şekilde etkileme ihtimalinden kaynaklanır. Doğru tercih, her anlamda ve sağlığınız açısından önemlidir.

Eğer yıkanabilir maske kullanıyorsanız, olabildiğince sık yıkayın:

Tek kullanımlık tıbbi maskeler dışında güvenilir yerlerden satın aldığınız yıkanabilir maskeler, adının hakkını vermeli. Hatta birkaç tane yıkanabilir maske sahibi olarak düzenli ve değişimli kullanım ile sık sık maskeleri yıkayabilirsiniz.

Maskenizi herhangi bir nedenden dolayı çıkarmanız gerekiyorsa, işlem sırasında maskeye dokunmadan, maskenin yanındaki ipleri kullanarak bu işlemi yapın. Maskenizde biriken virüs ya da bakteri benzeri şeyler size zarar verebilir.

Zorlandığınız anlarda maskeye ara verin, ancak DİKKAT!

Eğer dışarı çıkmak zorunda kaldıysanız ve bu sıcak günlerde maske kullanımı nefes almanızı zorlaştırıyorsa, zorlandığınız anlarda insanlardan uzak bir yere çekilin. Size en yakın insan 1,5 metre uzaklıkta bulunsun. Maskenizi çıkararak bir müddet dinlenin, temiz hava alın. Her ne kadar maske kullanımı zorunlu ve gerekli olsa da nefesle ilgili veya başka bir probleminiz varsa maske işinizi zorlaştırabilir.

Temiz bir cilt ile maskenin yaratacağı tahrişi önleyin:

Maskenizi temiz bir cildin üzerine kullanmak, tahrişi önler ve rahat etmenizi sağlar. Bunun için maske kullanımından önce yüzünü sabunla yıkayın, cildinizin türüne göre nemlendirici, onarıcı gibi destekleyici ürünlerle yüzünüzü temizleyin. Maskenin yüzünüzde yaratabileceği tahriş etkisini, yumuşatıcı kremle birlikte en aza indirebilirsiniz.

Maske kullanırken yüzünüzün bir kısmı kapalı alanda kalacak ve gözeneklerinizi de kötü anlamda etkileyecektir. Ciltle ilgili oluşabilecek tahriş veya sivilcelerin önlenmesi için temiz bir ciltle maskeyi kullanmak ve maskenin kullanım süresini kısa tutmak önemlidir. Maske kullanmanın en doğru ve temiz yolunun bu olduğunu unutmayın.

Sıvı kaybını en aza indirin:

Solunum yerlerimizin maske altında kalması durumunda vücudumuzdaki solunum faaliyeti biraz olsun zorlaşacaktır. Yazımızın önceki bölümlerinde bu zorluktan bahsetmiştik. Bu zorluğu en aza indirmek için yaz günlerinde bol miktarda su tüketmeniz gerekiyor. Su tüketimini arttırmak, sıcak yaz günlerinde sağlığınızı korumanız açısından önemli bir husustur. Maskenin yaratacağı terlemeye karşı, sıvı tüketimi faydalı olacaktır.

Uzun saç ve sakalın yarattığı etkiyi ortadan kaldırın:

Saç ve sakal konusunun her ne kadar koronavirüsle direkt olarak bir bağı olmasa da bilinen gerçekler bize uzun saç ve sakaldan kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Uzun sakal, maskenin altında yüzünüzü terletecek ve maskenin kullanımını olumsuz yönde etkileyecektir. Saç konusu da yine vücudun terlemesini artıran bir şeydir. Erkeklere bu tavsiyelerde bulunurken, kadınlara da sıcak yaz günlerinde saçlarını toplamalarını önerebiliriz.

Kalabalık ortamlarda maske kullanımı:

Kalabalık ortamlarda bulunmak zorundaysanız, zaten sıcak olan yaz günlerinde nefes alma hareketinizi daha da kısıtlar. Bunun önüne geçmek için kalabalık ortamlardan uzak durmalısınız. Böylece hem koronavirüse yakalanma ihtimaliniz düşer, maske kullanımı konusundaki rahatlık hissiniz artar. Kalabalık ortamlardan uzak durmak, sürecin başından beri en çok dikkat edilmesi gereken durumların başında geliyor.

Yukarıdaki paylaştığımız fotoğrafın aksine kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanın. Böylelikle, koronavirüse karşı yapmanız gereken özelliklerden en temelini yerine getirmiş olursunuz. Bu konuda hassas davranın ve çevrenizi her ne kadar havalar sıcak olsa da maske kullanımını bırakmaması konusunda bilinçlendirin.

Kaynaklar: CNN, Philly Voice, Fast Company, Washington Post, Wkrg