Asteorit Parçaları Taşıyan Kapsül, 2020'de Dünya'ya Dönecek

Japon Uzay Ajansı JAXA tarafından Ryugu asteroidine gönderilen Hayabusa2, her şey planlandığı gibi giderse 6 Aralık 2020’de Dünya’ya inecek.

Japonya’nın bir asteroide gidip oradan örnek almak için geliştirdiği Hayabusa2 Uzay Aracı, bu zamana kadar görevini başarıyla sürdürmüş ve asteroidin üzerinden bozulmamış asteroit materyali almayı başarmıştı. Şu sıralar Dünya’ya geri dönen uzay aracı, her şey plana göre giderse 5 aydan daha kısa süre sonra Dünya’ya ulaşacak ve beraberinde tarihi kargoyu getirmiş olacak.

İnsanlık tarihinin en büyük uzay araştırmalarından biri olduğu düşünülen görev kapsamında Hayabusa2 Uzay Aracı, Ryugu asteroidinden alınan örnekleri 6 Aralık’ta Güney Avustralya’nın Outback bölgesine indirecek.

Avustralya’yla ortak çalışıldı

Japon Uzay Ajansı JAXA tarafından yürütülen görevde Avustralya hükümeti ile ortak çalışıldı. Şu an dünyaya geri dönen kapsül, yeryüzüne geldikten sonra insanların erişemeyeceği bir askeri tesis olan Woomera Yasaklı Alan’da incelenecek. Kapsülü bulmak için iniş yerine yakın bir arama istasyonu kuracak olan JAXA, planlarda bir sorun yaşanırsa çok hızlı bir şekilde ineceği düşünülen kapsülü anten ve kızılötesi kameralarla bulacak.

Görevin son ve belki de en önemli misyonları arasında gösterilen iniş misyonunda bir paraşüt bulunuyor. Paraşütle Dünya’ya gelen kargonun hızını azaltmayı amaçlayan JAXA, eğer paraşüt açılmazsa kapsülün inerken ki ışık çizgisini bulup aramalarda deniz radarını kullanacak.

Son yıllarda SpaceX gibi şirketlerin de devreye girmesiyle uzay alanında önemli adımlar atılmaya başlandı. Bir iki ülke arasında yaşanan gelişmelerden çıkıp daha fazla ülkenin uzaya merak salmasıyla birlikte bir asteroide gidip oradan örnek alacak bir noktaya geldik. Bizler de Ryugu asteroidinden alınıp Dünya’ya getirilen parçaların geldiği günü ve bize neler sunacağını merakla bekliyoruz.