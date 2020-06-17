SpaceX, Deniz Üzerinde Roket Fırlatma Tesisi İnşa Edecek

Geçtiğimiz günlerde uzaya ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren SpaceX, gelecekteki Ay ve Mars görevleri için roketleri, yüzen roket fırlatma tesisinden uzaya göndermeyi planlıyor. SpaceX CEO’su Elon Musk, yüzen roket fırlatma tesisleri için çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Koronavirüs salgını birçok şirketin işlerinin sekteye uğramasına neden olurken SpaceX, salgın sırasında planlarına olduğu gibi devam etmeyi tercih etti. Uzay şirketi, ilk insanlı uzay uçuşunu geçtiğimiz günlerde NASA’nın iki astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndererek gerçekleştirdi.

SpaceX, ilk insanlı uzay uçuşunun ardından gelecekte gerçekleştirilecek Ay ve Mars görevleri için çalışmaya devam ediyor. SpaceX’in devam eden çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan şirketin CEO’su Elon Musk, Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak roketlerin “Süper ağır sınıf uzay limanları”’ndan kalkacağını açıkladı. Musk, deniz üzerinde kurulacak bu yüzen roket fırlatma tesislerini geliştirmek için işe alım sürecine başladıklarını da söyledi.

SpaceX’in yüzen roket fırlatma tesisleri, şirketin yeniden kullanılabilir Starship roketlerinin etrafında tasarlanacağa benziyor. Musk, yüzen roket fırlatma tesisleriyle ilgili tweetine, petrol platformlarının dönüştürülmüş bir versiyonundan mı bahsettiğini soran bir takipçisine yanıt olarak planın “hemen hemen” öyle olduğunu söyledi.

Elon Musk, aynı tweetinde takipçilerinin sorularını yanıtlarken, roketlerin fırlatılması için kullanılacak yüzen fırlatma tesislerinin 2-3 yıl içinde hazır olacağını ve testlerine başlanacağını söyledi.

Deniz üzerinde yüzen fırlatma tesisinden yapılacak roket uçuşları, birçok insanda merak uyandırdı. Yüzen roket fırlatma tesislerinin nasıl bir avantaj sağlayacağı henüz belli değil. Ancak SpaceX, önümüzdeki dönemde bu limanların detaylarını paylaştığında konu hakkında daha fazla bilgimiz olacaktır.