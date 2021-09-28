Hayat Beklentimiz 2. Dünya Savaşından Beri En Düşük Seviyede

Oxford Üniversitesi, insanların yaşam süresi beklentisiyle ilgili çarpıcı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, COVID-19 pandemisinin beklenen yaşam süresini düşürdüğünü gözler önüne serdi. Araştırmaya göre bu durum, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez yaşanıyor.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford, 29 ülkeyi kapsayan bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında insanların genel yaşam süresi beklentilerini irdeleyen bilim insanları, çarpıcı bir sonuca ulaştılar. Yapılan araştırmaya göre koronavirüs salgını, insanların ortalama yaşam süresi beklentisini düşürdü. Bu düşüş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez yaşanması nedeniyle dikkat çekiyor.

Leverhulme Demografik Bilim Merkezi'nde yapılan araştırma, Avrupa'nın neredeyse tamamını, ABD'yi ve Şili'yi kapsıyordu. Yapılan incelemelere göre yıllardır yükseliş eğiliminde olan ortalama yaşam süresi beklentisi, özellikle de ABD'de ciddi düşüş gösterdi. Buna göre ABD'deki erkeklerin, 2019 yılında yapılan araştırmaya göre 2,2 yıl daha kısa yaşamaları bekleniyor. Araştırma, erkeklerin koronavirüs pandemisinden daha çok etkilendiğini ve yaşam sürelerinin daha fazla kısaldığını gözler önüne seriyor.

Bir erkeğin ortalama yaşam süresi beklentisi, 79 yıla geriledi

Yapılan araştırmalara göre 2015 ila 2017 yılları arasında Britanya'da doğan bir erkek bebeğin beklenen yaşam süresi, 79,2 yıldı. Ancak yapılan son araştırma, beklenen yaşam süresi ortalamasının 79 yıla gerilediğini gözler önüne seriyor. Ancak bunu araştırmanın yapıldığı ülkelerin geneline indirgediğimizde, sonuçların daha çarpıcı olduğunu görüyoruz. Zira araştırmaya katılan 29 ülkenin 11'inde erkeklerin beklenen yaşam süresi en az 1 yıl düştü. Bu oran kadınlarda ise 8 ülkede gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalar, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, İngiltere'deki beklenen yaşam süresinin erkeklerde 40 yıl sonra ilk kez düştüğünün altı çizildi. Bu durum şaşılacak bir şey değil çünkü uzmanlar, COVID-19'un erkekleri daha fazla etkilediğini daha önce de belirtmişlerdi.