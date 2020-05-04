Sağlık Bakanlığı’nın bölgenizdeki koronavirüs yayılımına ilişkin verileri sunduğu Hayat Eve Sığar uygulamasına şimdi de maske talep etme özelliği geldi. Bundan sonra uygulama üzerinden haftalık maske kodunuzu alabileceksiniz.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi hakkında bilgilendirmek için yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulaması, son derece işlevsel bir özellik kazandı. Bilindiği üzere ülkemizde 20 yaş üstü ile 65 yaş altındaki vatandaşlara haftalık 5 maske dağıtılıyordu. Bu maskelere erişmek ise çok zor olabiliyordu.

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen yeni güncellemeyle beraber ücretsiz maske koduna erişim kolaylaşacak. Son derece pratik bir şekilde uygulama içerisinden alabileceğiniz ücretsiz maske kodu sayesinde, eczaneler üzerinden haftalık 5 maskenizi temin edebileceksiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden maske talebinde bulunmak için öncelikle uygulamayı en üst sürüme güncellemeniz gerekiyor. Sonrasında ise “Sağlık Durumu” sekmesinde yer alan “Maske Talep Et” butonuna tıklayıp hakkınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Maske için kodunuz oluştuğundaysa eczaneye gidip maskenizi alabiliyorsunuz.

Hayat Eve Sığar uygulaması neler sunuyor?

Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması, size en yakın sağlık kuruluşlarını gösterdiği gibi özellikle bölgenizdeki koronavirüs tehlikesini görmenizi sağlıyor. Harita üzerinde tehlikeli yerleri gösteren uygulama, bu sayede kişilerin dışarıya çıktığı durumlarda daha dikkatli olmasını sağlıyor.

Türkiye’de koronavirüs sayıları ne durumda?

Son günlerde koronavirüs vaka sayılarında olumlu sonuçlar alan Türkiye’de dün ilk kez iyileşen sayısı aktif vaka sayısını geride bıraktı. Ülkemizde açıklanan son verilere göre 126.045 kişi koronavirüse yakalanırken, bunlardan 63.151’i iyileşti. Ayrıca 3.397 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülkemizdeki yeni vaka sayıları da sürekli düşüşte. Salgının yavaş yavaş kontrol altına alınması, Ramazan’dan sonra hayatın normalleşmeye başlamasına da işaret ediyor.