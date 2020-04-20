Hayat Eve Sığar Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında Android ve iPhone (iOS) kullanıcılarına sunulan Hayat Eve Sığar uygulamasının detaylarını anlatıyoruz. Online koronavirüs testi nasıl yapılır, aile bireyleri nasıl takip edilebilir, gelin anlatalım.

Koronavirüs salgınına dair ülkemizdeki rakamların yükselmemesi adına Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sosyal mesafeyi koruması ve bunun yanında çevrelerindeki olası tehditleri tespit edebilmesi sebebiyle “Hayat Eve Sığar” uygulamasını yayına aldı. Hayat Eve Sığar uygulaması ile online koronavirüs testi yapabiliyor, bulunduğumuz konumdaki vaka yoğunluğunu görebiliyor, aile üyelerimizi takip edebiliyoruz.

“Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden kendimize yakın bölgelerdeki ve ülkedeki pozitif vaka sayısını da takip edebiliyoruz. Android ve iPhone (iOS) için indirmeye sunulan uygulamanın nasıl kullanılacağını en ince detayına kadar anlattık.

Hayat Eve Sığar Android ve iPhone (iOS):

Hayat Eve Sığar nasıl kullanılır?

Adım #1: Hayat Eve Sığar uygulamasını açın.

Adım #2: Cep telefonu numaranızı girin.

Adım #3: Gelen doğrulama kodunu girin.

Adım #4: “Konum Servislerini Aç” butonuna tıklayın.

Adım #5: “Bluetooth Servislerini Aç” butonuna tıklayın.

Adım #6: Uygulama tanıtım adımlarını ve istenen bilgileri tamamlayın.

Adım #7: “Sağlık Testi’ni” tamamlayın.

Aşağıdan bilgi alarak uygulamadaki diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Adım #2: Cep telefonu numaranızı girin.

Bir sonraki adımımız olan, doğrulama için gerekli olan telefon numaramızı girip “Kod Gönder” butonuna tıklayın. Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu ilgili alana girip “Giriş” butonuna tıklayın.

Adım #3: “Konum Servislerini Aç” butonuna tıklayın.

Hesabınızı doğruladıktan sonra aynı sayfada “Konum Servislerini Aç” butonuna tıklayın. Cihazınızdan konum takibi için gerekli “Konum Erişim İzni” verin.

Adım #4: “Bluetooth Servislerini Aç” butonuna tıklayın.

Uygulamayı kullanmak için son olarak “Bluetooth Servislerini Aç” butonuna tıklayarak Bluetooth erişim iznini verin.

Adım #5: Uygulama tanıtım adımlarını ve istenen bilgileri tamamlayın.

Uygulamayı kullanırken size yardımcı olacak uygulama tanıtımını inceledikten sonra “Bugün kendinizi Nasıl Hissediyorsunuz?” sorusuna yanıt verin. Yaşınızı girin ve “Sağlık Testi’ne” başlamak için size yöneltilen soruları yanıtlayın.

Adım #6: “Sağlık Testi’ni” tamamlayın.

Sağlığınızla ilgili sorulan soruları yanıtlayarak kendinizi değerlendirebileceğiniz anketi tamamlayın. Testi tekrar gerçekleştirmek ve durumunuzu güncellemek için 1 saat beklemeniz gerekli.

Hayat Eve Sığar online koronavirüs testi nasıl yapılır?

Adım #1: Sol Altta bulunan “Sağlık Durumu” seçeneğine dokunun,

Sol Altta bulunan “Sağlık Durumu” seçeneğine dokunun, Adım #2: Testi tekrarla butonuna dokunun,

Testi tekrarla butonuna dokunun, Adım #3: Uygulamanın yönelttiği sorular doğrultusunda semptomlarınızı belirtin,

Uygulamanın yönelttiği sorular doğrultusunda semptomlarınızı belirtin, Testi her 1 saatte 1 kez tekrarlayabilirsiniz,

Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız test yapmanıza gerek yoktur.

Eğer belirtileri hissederseniz testi gerçekleştirebilirsiniz.

Bulunduğunuz bölgedeki koronavirüs riski nasıl kontrol edilir?

Adım #1: “Yoğunluk” sekmesine dokunun

“Yoğunluk” sekmesine dokunun Adım #2: Kayıt olarak risk grubunuzu öğrenin,

Kayıt olarak risk grubunuzu öğrenin, Adım #3: Bölgedeki risk grubunu, enfekte sayısını kontrol edebilirsiniz

Bu bölüme giriş yapmak için kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra risk grubunuzu öğrenebilir sağ üstte bulunan simgeye tıklayarak filtreleme yapabilirsiniz. Uygulamayla yapabilecekleriniz arasında çevrenizde bulunan hastane, eczane, market, metro, otobüs durağı gibi noktaları da tespit edebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar Uygulamasına aile bireylerinizi nasıl eklersiniz?

Ailem sekmesine dokunun,

Kişi ekle butonuna dokunun,

Dilerseniz kişinin bilgilerini girin, dilerseniz Rehberimden ekle seçeneğine dokunun,

Eklediğiniz bireylere SMS mesajıyla bildirim gidecek,

Karşılıklı olarak birbirinizi eklediğinizde aile bireyleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Aile bireylerinizi takip etmek için onların da Hayat Eve Sığar uygulamasında sizi aynı şekilde eklemeleri gerek. Uygulama vatandaşların bilgi alabilmesi adına ana sayfada bulunan çeşitli sitelere de erişim sağlayabiliyor. Bu siteler arasında Sağlık Bakanlığı, E-Nabız ve ALO 182 MHRS gibi siteler yer alıyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması uygulama marketlerinde yerini alarak vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların uygulamayı indirmesinin zorunlu olduğunu tekrar hatırlatarak Webtekno ailesi olarak uygulamanın kullanımına ilişkin ipuçlarını ve uygulamanın nasıl kullanılacağını detaylarıyla sizlerle paylaştık. Zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde sosyal mesafeyi koruyalım ve mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterelim.