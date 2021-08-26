Covid-19 pandemisinin ülkemizde yayılması ile birlikte hayatımıza giren Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını bir süredir hepimiz kullanıyoruz ama uygulamanın sunduğu tüm özelliklere hakim olmayabilirsiniz. Gelin Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ile neler yapabileceğinizi detaylarıyla görelim.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemisinin ilk vakaları ülkemizde görülmeye başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını uzun zamandır kullanıyoruz ancak pek çoğumuz bu uygulamayı yalnızca HES kodu almak için kullanıyor ve özelliklerini bilmiyoruz.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, Covid-19 pandemisi ve yaşadığımız süreç hakkında pek çok işlem yapma ve bilgi alma imkanı sunuyor. HES kodu almak, vaka yoğunluğunu görmek ve aşı kartı oluşturmak bu işlemlerden yalnızca bazıları. Gelin bir süredir kullanmakta olduğumuz Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının özelliklerine yakından bakalım ve bu uygulama ile neler yapabileceğimizi görelim.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ile yapabilecekleriniz:

Güncel HES kodu alabilirsiniz.

HES kodu sorgulaması yapabilirsiniz.

Aşı bilgilerinizi görebilir ve aşı kartı oluşturabilirsiniz.

Pandemi kurallarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız gizli olarak bildirebilirsiniz.

Mekanlarda bulunan karekodları sorgulayabilirsiniz.

Korona riskinizi hesaplayabilirsiniz.

Covid-19 geçirdiyseniz aldığınız sağlık hizmetini değerlendirebilirsiniz.

Konumunuza göre bölgenizdeki vaka yoğunluğunu görebilirsiniz.

Temas yoğunluğunuzu görün.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ile sağlık hizmetlerine hızla ulaşın.

Güncel HES kodu alabilirsiniz:

Covid-19 ile birlikte hayatımıza giren HES kodu, kod sahibi kişinin hasta ya da temaslı olup olmadığını gösteren bir hizmettir. Ülkemizde uygulanan pek çok farklı hizmetten yaralanabilmek için HES kodu sahibi olmalısınız. HES kodları süreli olarak verilir. Eğer HES kodunuzun süresi dolduysa Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden yeniden almanız mümkün.

HES kodu sorgulaması yapabilirsiniz:

Yeni tanıştığınız kişinin HES kodunu sorgulamak biraz paranoyakça olabilir, bu nedenle Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulama özelliği daha çok işletmeciler tarafından kullanılan bir özelliktir. Bu özellik ile HES kodunu sorguladığınız zaman kod sahibi kişinin hasta ya da temaslı olup olmadığını görebilirsiniz.

Aşı bilgilerinizi görebilir ve aşı kartı oluşturabilirsiniz:

Tüm dünyayı alt üst eden bu hastalıktan kurtulmak için hepimiz aşı olmalıyız. Aşı bilgilerinizi Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından görebilirsiniz. Yakın zamanda aşı olmayan kişiler toplum sağlığını tehdit edecekleri pek çok yere alınmayacaklar. Aşı sürecinizi tamamladığınızı göstermek için yine bu uygulama üzerinden kendinize güncel aşı kartı oluşturabilirsiniz.

Pandemi kurallarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız gizli olarak bildirebilirsiniz:

Pandemi ile mücadele kapsamında ilk günden beri devlet tarafından belirlenmiş bazı kurallar çerçevesinde yaşıyoruz. Bu kuralların temel amacı toplum sağlığını korumak olduğu için hepimiz uymalıyız. Eğer bir yerde bu kuralların işletmeciler ya da kişiler tarafından ihlal edildiğini görüyorsanız Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden bu ihlali bildirebilirsiniz.

Mekanlarda bulunan karekodları sorgulayabilirsiniz:

Pandemi ile mücadele kapsamında hem kişilerin hem de mekan işletmelerinin uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulup uyulmadığını görmek için mekanlar denetlemeden geçerler ve bir karekod alırlar. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden bu karekodları sorgulayarak bulunduğunuzun yerin kurallara uyup uymadığını görebilir ve bir ihlal varsa bildirebilirsiniz.

Korona riskinizi hesaplayabilirsiniz:

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, basit de olsa bir korona risk hesaplama aracına sahip. Bu aracı açtığınız zaman bazı temel sorulara yanıt vererek hastalık riski taşıyıp taşımadığınızı öğrenebilirsiniz. Şüpheniz varsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek Covid-19 testi yaptırmalısınız.

Covid-19 geçirdiyseniz aldığınız sağlık hizmetini değerlendirebilirsiniz:

Pandemi süreci boyunca sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştılar. Ancak her meslek grubunda olduğu gibi sağlık çalışanları arasında da işini doğru yapmayanlar olabilir. Eğer yanlış bir tedavi ya da kötü bir hizmet aldığınızı düşünüyorsanız Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden bu durumu bildirebilirsiniz.

Konumunuza göre bölgenizdeki vaka yoğunluğunu görebilirsiniz:

Günlük olarak güncel vaka sayılarını görüyoruz ama bu vakaların nokta atışı olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden konum bilgilerinizle bölgenizdeki vaka yoğunluğunu görebilirsiniz. Yalnızca kendi bölgenizi değil, açılan harita üzerinden ülkemizdeki her bölgenin vaka yoğunluğunu görmeniz mümkün.

Temas yoğunluğunuzu görün:

Gün içinde konum bilgileriniz açık ve ulaşılır olduğu sürece Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, sizin hangi kişilerle ne kadar temasa geçtiğinizi ölçer. Hasta olmayan kişilerle temasınız herhangi bir sorun tespit etmez ancak riskli kişilerle temas ettiyseniz bunu uygulama üzerinden görebilir ve tedbir alabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ile sağlık hizmetlerine hızla ulaşın:

Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının menüsünü açtığınız zaman karşınıza bazı sağlık hizmetlerine dair bilgi ve işlemlerin olduğu bir menü çıkacak. Bu menü üzerinden ulaşabileceğiniz bazı sağlık hizmeti bilgileri ve işlemleri şu şekilde;

Karekodlarım

Sağlık Bakanlığı

ALO 182 MHRS

E-Nabız

AB Uyumlu Sağlık Pasaportu

Korona Önlem

Güncel İstatistik

Türkiye’ye Giriş Formu

İlacımı Kontrol Et

Maskemi Kontrol Et

Tüm bu sağlık hizmeti bilgilerinin ve işlemlerinin yanı sıra Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Gizlilik Politikası’na, Yardım sayfasına ve Hakkımızda sayfasına da bu menü üzerinden ulaşabilirsiniz. Sağlık hizmeti işlemine göre sizden ek bilgiler istenebilir.

Covid-19 pandemisinin ülkemizde yayılması ile birlikte hayatımıza giren Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının özelliklerini inceledik ve uygulama üzerinden neler yapabileceğinizi anlattık. Covid-19 hakkında çok daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.