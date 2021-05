Hayat Kalitenizi Artıracak Uygun Fiyatlı 10 Ürün Tavsiyesi

Tam kapanma günlerinde hepimiz evlerin içinde sıkılıyoruz. Durum böyle olunca hayat kalitemizi artıracak, evimizi güzelleştirecek bazı ürünler elzem oluyor. Biz de bu içeriğimiz evinizde pandemi sonrasında bile kullanabileceğiniz, yaşam standartlarınızı artıracak 10 uygun fiyatlı ürün tavsiyesinde bulunduk.

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve Türkiye olarak 2020'nin bahar aylarında hayatımıza giren yeni tip koronavirüs salgını, birçoğumuzun zorunlu olarak eve kapanmasına neden oluyor. Evden çalışıp, evden alışveriş yaptığımız bu günlerde doğal olarak vakit geçirmemizi sağlayacak ve hayat kalitemizi artıracak bazı şeylere ihtiyaç duyuyoruz.

Biz de bu nedenle 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, evdeki yaşam standardınızı artıracak bazı ürünleri listelemeye karar verdik. Teknolojik aletlerden kitaplara kadar pek çok farklı ürünün yer aldığı bu liste, tam kapanmadan sonra, hatta pandemi sonrasında bile işinize yaracak ürünlerden oluşuyor.

Teknolojik ürünler

Cheerlux C50 Full HD 4K 1080 x 2160 4500 lümen projeksiyon cihazı

Fiyat: 2.099,99 TL

Ufak telefon ekranında oyun oynamaktan sıkıldıysanız, dev ekranda film izlemek veya konsol oyunlarınızı duvara yansıtmak istiyorsanız bir projeksiyon cihazı sizin için uygun olabilir. Bu noktada 1920x1080p çözünürlük, optik yakınlaştırma, minimal boyut ve HDMI bağlantı seçeneğiyle ön plana çıkan Cheerlux C50 ihtiyacınızı karşılayabilir.

Anker Soundcore Life Q10 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık

Fiyat: 383,90 TL

Müzik, ruhun gıdasıdır ancak kaliteli bir müzik deneyimi ile aldığınız hazzı ikiye katlayabilirsiniz. Bunun içinse kaliteli bir kulaklığa sahip olmak gerekiyor. Anker Soundcore Life Q10 da hem fiyatı hem de özellikleriyle piyasada bulabileceğiniz en başarılı fiyat/performans ürünlerinden biri. Buraya bir editör notu da düşmek gerekirse kulaklığın batarya kalitesinin oldukça yüksek olduğunu ve kullanıma bağlı olarak şarjının haftalarca, hatta birkaç ay dayanabileceğini söyleyebilirim.

Bluetooth hoparlörlü kumandalı RGB akıllı LED ampul

Fiyat: 52,99 TL

Odanızda çalışırken canınız sıkılıyorsa ve ortamı biraz daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız RGB akıllı LED ampul size göre olabilir. Akıllı telefonunuz ile Bluetooth üzerinden bağlantı kurabileceğiniz bu ampulle renk ayarları yapabilir, ampulde yer alan hoparlör ile telefonunuzdan istediğiniz müziği çalabilirsiniz.

Braun D100 Vitality diş fırçası

Fiyat: 148,90 TL

Diş bakımı, hiç şüphesiz önem verilmesi gereken şeylerden biri. Temiz görünen dişler, her zaman sizi bir adım öne çıkaracağı gibi sağlık açısından da önemli. Yukarıda önerilen Braun D100 Vitality ise manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak kullanıcısına oldukça yüksek bir diş fırçalama deneyimi sunuyor ve tam bir temizlik sağlıyor.

Grundig MGK 6841 çok amaçlı saç ve sakal şekillendirme seti

Fiyat: 329 TL

Malumunuz tam kapanmada berber ve kuaförler kapalı. Hal böyle olunca kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor. Bu noktada Grundig MGK6841, farklı böğeler için tasarlanan farklı başlıkları ve 50 dakikaya varan çalışma süresiyle kesintisiz bir tıraş vadediyor.

Ev tipi elektrikli vakum makinesi

Fiyat: 429,99 TL

Elbette bir vakum makinesine her zaman ihtiyaç duymuyoruz. Bu nedenle daha çok 'meraklılarına' diyebileceğimiz bu ürün ile evde et, balık, tabuk, sebze, peynir, kuru gıda veya aklınıza gelebilecek her türlü ürünü pratik şekilde vakumlayabilir, ilk günkü gibi taze ve yeni kalmasını sağlayabilirsiniz.

Xiaomi Air Purifier 3C akıllı hava temizleyici

Fiyat: 1.377,62 TL

Temizlenmiş, yüksek kaliteli bir hava solumayı herkes ister. Bunun için tercih edebileceğiniz ürünlerden biriyse Xiaomi Air Purifier 3C akıllı hava temizleyici. Gerçek HEPA arıtması bulunan cihaz, 360 derece hava kanalı sirkülasyon sistemi ile birlikte odanızı uzun süre yüksek hızda arındırabilir, siz de kalıcı temizlenmiş havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Xiaomi Mi Wifi Pro / 300 Mbps, 2,4 GHz sinyal güçlendirici

Fiyat: 119,90 TL

Hemen yan odaya geçince sanki il değiştirmiş gibi kesilen Wi-Fi bağlantısından sıkıldınız mı? Evet, hepimizin derdi ortak ancak Xiaomi Mi Wifi Pro sinyal güçlendirici ile bu dertten kurtulabilirsiniz. Çok katlı evler ya da ortak kullanımlı Wi-Fi ağları için ideal olan Xiaomi Mi Wifi Pro, 300 Mbps'e varan veri aktarım hızını destekliyor ve 2,4 GHz bandında çalşıyor.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini şarjlı el süpürgesi

Fiyat: 409,90 TL

Şarjlı el süpürgeleri, her evde bulunması gereken ürünlerin başında geliyor zira yere dökülen ufak tefek parçalar veya tozlar için koca bir makineyi çalıştırmak bazen pek de pratik olmuyor. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini ise gerek fiyatı gerekse sunduğu özelliklerle tercih edebileceğiniz ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kitap önerileri

Fareler ve İnsanlar

Fiyat: 20 TL

Birbirine zıt karakterdeki iki mevsimli tarım işçisinin, zeki George Milton ile onun güçlü kuvvetli ancak akli dengesi pek de yerinde olmayan yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatan Fareler ve İnsanlar, tam kapanma döneminde bir çırpıda okuyabileceğiniz bir kitap.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Hasan Ali Yücel Klasikleri

Fiyat: 5,49 TL

Dünya edebiyatının ölümsüzlerinden Victor Hugo'nun yirmili yaşlarında kaleme aldığı Bir İdam Mahkumunun Son Günü, toplumsal sorunlara parmak basmanın yanında idam cezasının hem trajik hem de saçma yanını sade ve yalın bir dille anlatıyor.

Otomatik Portakal: Modern Klasikler Serisi

Fiyat: 9,09 TL

Anthony Burgess'in en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilen Otomatik Portakal, 1960'lı yılların modernleşme ve değişim sancılarını yansıtırken, bireylerin ne kadar özgür veya baskı altında olması gerektiğini ve sonuçlarını sorguluyor.