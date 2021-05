Hayatınızda Olmaması Gereken 7 Toksik İnsan Tipi

Arkadaş gibi gözüken, samimiyetten kıtalarca uzak insanları alıp yakın çevremize koyarsak hayatımıza karışmaya, bizi negatif olarak etkilemeye çalışırlar. Kimisi apaçık bir şekilde yapar bunu, kimisi de gereksiz düşüncelerini alttan alttan empoze etmeye çalışır. Hayatınıza asla dahil etmemeniz gereken, ettiyseniz de bir an önce çıkarmanız gereken toksik insan tiplerini, daha huzurlu bir arkadaş çevrenizin olabilmesi için anlattık.

Fark etmiyor olsak da vaktimizin çoğunu mutluluğumuzu, nasıl hissettiğimizi ve hatta sağlığımızı etkileyen insanlarla geçiriyoruz. Dostum ya da yakın arkadaşım dediğimiz insanlar, bu kadar önemli unsurları etkileyebiliyorken kimi yakına kimi uzağa koymamız gerektiği konusunda çok daha dikkatli davranmalıyız.

Samimi görünmeye çalışan ancak toksik olmaktan öteye bir adım geçemeyen insanlar, hayatımızın her yerini işgal etmiş durumda. Bu tür insanları hayatımızdan bir an önce kovmak ve çevremizi çok daha keyifli bir yer haline getirmek gerekiyor. Peki alttan alttan psikolojimize zarar veren ve bir an önce hayatımızdan çıkması gereken insan tipleri neler? Kendi çevrenize bakıp “aa bak, bu da böyle” diyebileceğiniz 7 toksik insan tipine daha yakından bakalım.

Sizi sürekli kontrol etmeye çalışan, manipülatif insanlar

Uzak durulması gereken insanların en başında, sürekli kendi dediğinin olmasını isteyen, hayatınızda sizden daha fazla söz sahibiymiş gibi davranan insanlar bulunuyor. Çevrenize, yakın arkadaşlarınıza bir bakın. Sürekli ne yapmanız, nasıl davranmanız gerektiğine sizin yerinize karar veren, yaptığınız herhangi bir şeye karışmak, düzeltmek isteyen insanlar varsa olabildiğince bu insanlardan uzak durun.

Manipülatif insanları tespit etmek aslında son derece kolay. Bir şeyi yapasanız yok ancak sırf size sevdiğiniz biri tarafından söylendiği için yapıyorsanız, kendi inançlarınızın aksine hareket etmeniz isteniyorsa, sizi manipüle ettiğini düşündüğünüz kişiye karşı bir korku ve sorumluluk hissediyorsanız, manipülatif bir insanı hayatınıza dahil etmişsiniz demektir.

Yakın arkadaşım dediği insanı sizin yanınızda yerin dibine sokan dedikoducu tayfa

Dedikodunun küçüğü de büyüğü de son derece mide bulandırıcı bir davranış. Size çok yakın bir arkadaşmış gibi görünen ancak sizin yanınızda “diğer yakın arkadaşlarım” dediği insanlar hakkında ileri geri konuşan insanlar varsa, dikkatli olmanızda fayda var.

Dikkatli olmanızdaki en büyük sebep de şu; sizin yanınızda başkalarının dedikodusunu yapan insan, çok yüksek ihtimalle başkalarının yanında da sizin dedikodunuzu yapıyordur. Bu tür insanları hayatınızdan çıkartmak istemeseniz de kendi sırlarınızı çok da fazla paylaşmamanız sizin yararınıza olacaktır.

Siz istemeseniz de fikir beyan etmeye devam eden insanlar

Dünyanın belki de en sinir bozucu şeylerinden birisi, karşı tarafla sadece eğlence için açtığınız sohbette sonu bir türlü kesilmeyen fikir beyanları. “Yeni sevgilinle mutluluklar ama çok tembel bir tipe benziyor.” “Yeşil giyinmişsin ama hiç yakışmamış.” "Şunu böyle yapsan daha güzel olurmuş ama neyse.”

Geçenlerde çok tatlı bir yazı okudum. Yazıda bahsettiğim tipteki insanlar için şöyle bombastik bir ifade kullanılmıştı; “Sürekli fikir beyanında bulunan insanların amacı aslında size yardım etmek değil, odadaki en akıllı insan gibi gözükmeye çalışmaktır.” Elbette sadece iyi niyetinden size yardımcı olmaya çalışan insanlar da var ve onlara inanın hiçbir sözümüz yok. Ancak bunu bir hobi haline getiren, sanki çok önemliymiş gibi fikirlerini size empoze etmeye çalışan insanlarla aranıza belirgin bir çizgi çekin. Ayrıca bu davranışı sergileyenlerin ileride manipülatif bir insana dönüşme potansiyellerini de unutmamak lazım.

Bulunduğu ortama ayak uyduramayan, her şeyden şikayetçi insanlar

Yakın arkadaşım dediğiniz insanla yeri gelir en güzel yerde, yeri gelir en saçma yerde bile eğlenmek gerekir. Yakın arkadaşın en büyük getirilerinden birisi de budur aslında. İnişli çıkışlı birçok ortama girip birbirinden farklı olaylar yaşayacaksınız, hem kendinizin hem de en yakınınzdaki insanın her ortama ayak uydurabildiğinden emin olmanız gerekiyor.

En küçük şeyde şikayet eden, hiçbir şeyi beğenmeyip bir türlü mutlu olmayı bilmeyen insanlarla hayat geçmez arkadaşlar. Bu tür insanlar hayat enerjinizi bir vampir gibi sizden alıp, yerine negatif düşünceler aşılayacaktır.

Sizi es geçmeden olur mu hiç; narsistler

Kişisel olarak en nefret ettiğim insan tipi narsistlerdir sanırım. Gördüğüm anda tüylerim diken diken olur, o insanın yüzünü bir daha görmek istemeyecek duruma gelirim. Kendini beğenmek, sevmek çok güzel şeyler ancak bunu arşa çıkarıp kendisini dünyanın en iyi, en bilge ve en yakışıklı / güzel insanı olarak görmek nedir ya?

Bu tip insanlar çoğunlukla sizi ya da sizin yaptığınız hiçbir şeyi beğenmezler. Yeni bir şey mi aldınız? Mutlaka onda daha güzeli, daha kalitelisi vardır. Bir düşünceniz mi var? Dilimi eşek arısı soksaydı da fikir belirtmeseydim keşke dersiniz. Ya da yeni bir şey mi öğrendiniz? Ohoo, o çoktan almıştır bunun eğitimini. Üstelik onlara istedikleri övgü ve ilgiyi vermezseniz de olay çıkar ve suçlu yine siz olursunuz.

Hayatında olup bitenden hep başkasını sorumlu tutan insanlar

Kendi yaptığımız hataların sonuçlarıyla yüzleşecek kişi başkaları değil, kendimiz olmalıyız. Bir hata yaptıysak sorumluluğu peşin peşin kabul etmeliyiz yani. Tabii kolay yolu seçen, sorumlu sanki kendisi değil de başka biriymiş gibi davranan insanlar da var elbette. Biz bunlara kısaca “sorumsuz” diyoruz.

Hayatlarının kötü, kendilerinin de mutsuz olmasını hep ailesine, çevresine, arkadaşlarına bağlayan insanları gördüğünüz anda kaçmanız gerekir. Çünkü kendi beceriksizliği yüzünden başkalarını parmakla gösteren insanlar, gün gelecek ve sizi de parmakla gösterecektir.

Size bağımlıymış gibi yaşayan insanlar

Sorumluluk almayı bilen, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan insanlar ne demiş; "bana balık tutma, balık tutmayı öğret". Bunun bir de tam tersi insanlar vardır ki hiçbir zaman balık tutmayı öğrenmek istemez, yanıbaşında ona balık verecek birisi hep dursun ister.

Bu tip insanlar hayatlarının büyük bir çoğunluğu size bağlıymış gibi yaşarlar. Sevginizin, ilginizin, vaktinizin ve hatta paranızın sürekli onlar için kullanılmasını isterler. Aksi durumlarda da size kendinizi kötü hissettirip, sanki görevinizi yerine getirmiyormuşsunuz gibi davranırlar.