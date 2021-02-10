Türk geliştiriciler, hayvan sahiplerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir mobil uygulama projesi üzerinde çalışıyor. "SweetMate" olarak isimlendirilen proje, hayvan sahipleri için özel olarak tasarlanmış bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız Türk geliştiriciler, ülkemizdeki hayvanseverleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir mobil uygulama geliştiriyorlar. Bir sosyal medya platformu gibi düşünebileceğiniz bu uygulama, minik dostlarımızla birlikte paylaşımlar yapmamızı, onlara arkadaş bulmamızı ve hatta, hayvanımızın sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi olup, gerektiği durumlarda harekete geçmemizi sağlamayı amaçlıyor.

Kullanıcılar, tamamlandıktan sonra Google Play Store ve App Store'a eklenecek, ayırca web sitesi olarak hizmet verecek uygulamaya erişmek için, tıpkı forum sitelerinde olduğu gibi üyelik açacaklar. Üye olan kullanıcılar, proje kapsamında "SweetMate" olarak isimlendirilen bu uygulamanın tüm nimetlerinden faydalanabilecekler. Üstelik kullanıcılar, bu uygulamayla birbirleri arasında da sürekli etkileşim halinde olabilecekler.

Uygulamanın geliştirilmekte olan sürümü, şimdilik böyle görünüyor

Minik dostu için bir arkadaş bulan kullanıcı, görüşmeye başladığı diğer hayvan sahipleriyle konum paylaşımları yapabilmenin yanı sıra, sesli veya görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Böylelikle dostlarımızın hem bir araya gelmeleri kolaylaşmış olacak hem de birbirlerinden uzak kalan dostlarımızın, uzaktan da olsa birbirlerini görmeleri sağlanacak.

Geliştirici ekip, hayvan sahipleri için geliştirdiği sosyal ağı, ilerleyen süreçte daha da geliştirmek istiyor. Bu bağlamda geleceğe yönelik planlarından da bahseden ekip, uygulama ile entegreli bir şekilde çalışacak bir çip tasarlamak istediklerini ifade ediyorlar. Hayvanların tasmalarında yer alacak bu çipler, sahip olacağı konum sağlayıcı sensörler ile minik dostunuzu takip etmenizi sağlayacak. Ekip bu tasmalarla, kayıp vakalarını minimalize etmeyi amaçlıyor.