Bloomberg'e röportaj veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon, kur korumalı mevduat ve birkaç konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, Türkiye'de enflasyonun 2023 Haziran'ında tek haneli seviyelere ineceğini, seçimlere bu oranla girileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’de enflasyonun gidişatı, bu konudaki hedefler ve daha birçok konuda fazlasıyla önemli açıklamalarda bulundu. Bloomberg’e konuşan Nebati, enflasyonun ocak ayında pik yapacağını açıkladı. Öte yandan dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını belirtti.

Kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüş gerçekleşeceğini ifade eden Bakan Nebati, ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında.” ifadelerini kullanan Nebati, Türkiye’nin 2023 seçimlerine enflasyonda tek haneyle gireceğini belirtti. Bakan Nebati, enflasyonla mücadelenin Türkiye’nin ekonomideki yeni hedefi olduğuna işaret ederek 2022’ye dair şu açıklamalarda bulundu:

Kur ataklarının etkisini görmezden gelmek çok tehlikeli:

“Şimdi biz enflasyonu çözeceğiz. Ondan sonra 2022 yılı tam bir dönüş, istikrar ve işlerin oturduğu bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl bu sohbeti yaparsak, yapacağımız sohbette faizde, enflasyonda ve kurdaki bütün olumlu değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğini siz bana soracaksınız. Çünkü enflasyon denilen şey üç günlük bir iş değil ki, faiz oranlarının inmesi, çıkması hızlı bir etki gösterir ama kur ataklarının Türkiye’deki etkisini yadsımak, görmezden gelmek, kur ataklarının bu kadar hızlı etkili olduğunu görmezden gelmek kadar tehlikeli bir şey olabilir mi?”

Kur korumalı mevduatın %15’i DTH’lerden geliyor:

Kur korumalı mevduat uygulaması hakkında da konuşan Bakan, bu uygulamadan Çarşamba gecesi itibarıyla yaklaşık 300 bin kişinin faydalandığını, toplamda 126 milyar TL yatırıldığını açıkladı. Günde ortalama 10 milyar TL’nin sisteme dahil olduğunu ifade eden bakan, bunun yaklaşık %15’inin DTH’lerden (Yurt içinde ya da yurt dışında yaşayan bireylerin bankalarda açtıkları yabancı para cinsinden olan hesaplar) geldiğini ifade etti.

“Cari açık-fazla’yı literatürden çıkardık”

Hazine ve Maliye Bakanı, cari açık ve cari fazla gibi kavramlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “Bu kadar büyük bir ekonomide 5 milyar dolar vermişsin, 3 milyar dolar açık vermişsin bunun bir karşılığı yok. Onun için arkadaşlara diyorum ki, cari denge terimini kullanalım.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Kasım 2021’de 2 milyar 681 milyon dolar cari açık verilmişken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar seviyesindeydi.

KDV oranları sadeleştirilecek:

Son olarak KDV oranlarıyla ilgili konuşan Nebati, bakanlıkta bir süredir devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan, “Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz, 1 ile alıyor 8’le; 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.