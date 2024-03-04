Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda uygulanan ekonomi programının amaçları hakkında bilgi verirken artan ek vergi iddialarını da cevapladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV ve Bloomberg TV ortak yayınına katıldı ve Açıl Sezen'in sorularına cevap verdi. Bakan Şimşek bu yayında enflasyonla mücadele, kur korumalı mevduat, artan ek vergi gibi konularda açıklamalarda bulundu.

"Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir."

Bakan Şimşek, program çerçevesini Eylül ayında ortaya koyduklarını ancak fiili uygulamanın daha erken başladığını ifade etti. Şimşek ayrıca "Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu." ifadelerini kullandı. Öte yandan bakanın açıkladığı tek hedef bu değil.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre Bakanlığın ikinci amacı borç oranını, kalıcı olarak yüzde 40 seviyesinin altına indirmek. Üçüncü hedef ise cari açığı sürdürülebilir hâle getirmek. Bu hedeflere ulaşmakta ayak bağı olan kur korumalı mevduattan çıkış hedeflerinin de olduğunu açıklayan Bakan Şimşek, piyasaları bozmadan kademeli bir çıkış planladıklarını belirtti.

Vatandaşa ek vergi kapıda mı?

Bakan Şimşek, ekonomik göstergelerin iyiye gittiğini, Türkiye'ye giren paranın artış gösterdiğini söylerken, kuru serbest bırakmalarından dolayı da bir enflasyon oluştuğunu belirtti. Ek vergi konusunda da Bakan Şimşek, "Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak." ifadelerini kullandı.

Vergilerle ilgili olarak Bakan Şimşek ayrıca "Biz piyasaları tedirgin edecek adımlar atmayız. Vergide adalet konusu üzerinde de çalışıyoruz. Şu an itibariyle ne borsaya ne de başka alana piyasayı bozacak vergi düzenlemesi gündemimizde değil. Biz önden yüklemeli olarak vergileri düzenledik. Biz deprem açığını finanse etmek için gereğini yaptık. Bundan sonra da ince işçilik yapacağız." açıklamasında bulundu.