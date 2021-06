Hazreti Yasuo ismi ile bilinen YouTuber ve yayıncı Mustafa Yavuz, kendi tokenini çıkardı. Hazreti Coin ismi ile çıkan token projesinin amacı ise SMA hastalarına ve çeşitli insani yardım kuruluşlarına yardım toplamak olarak açıklandı.

Ülkemizde kripto para piyasasında son dönemde ilgi çekici gelişmeler yaşanıyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündeminde yaşanan gelişmeler sonrası Sedat Peker'in bir tokeninin çıkması epey konuşulmuştu. Kaynağı bilinmeyen bu token, kısa sürede ilgi gördü ve tıpkı Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme tokenler arasındaki yerini aldı.

Şimdi ise ünlü bir YouTuber'ın kendi tokenini çıkardığını öğrendik. Hazreti Yasuo olarak bilinen YouTuber Mustafa Yavuz, 'Hazreti Coin' isimli tokenini çıkardığını duyurdu. Ancak Mustafa Yavuz'un tokeni, yukarıda verdiğimiz örneklerden biraz farklı. Tokenin alış ve satışlarından alınacak komisyonlarla oluşturulacak bir havuz, SMA hastalarına destek olmak için kullanılacak.

İlk 24 saatte 42 kat değer artışı:

Binance Smart Chain üzerindeki merkeziyetsiz borsa PancakeSwap üzerinden satışa çıkan Hazreti Coin, işlem görmeye başlamasından sonraki ilk 24 saatte, 42 kat değer artışı yaşadı. Token projesinin amacı, hazreticoin.com sitesinde ''Türkiye'deki SMA hastalarına ve çeşitli insani yardım kuruluşlarına alış ve satışlardan %3 Transaction Fee havuzuyla kaynak oluşturularak holders adına bağış yapılmak amacıyla kurulmuştur.'' ifadeleriyle açıklandı.

Yine internet sitesinde yer alan bilgilere göre yapılan bağışların dekontları düzenli olarak tokenin Instagram hesabında ve Telegram hesabında paylaşılacak. Hazreti Coin ile ilgili dikkat çeken ufak bir diğer detay ise geçmişte Elon Musk'ın Dogecoin için de kullandığı; kripto para piyasalarında sık sık kullanılan ve ciddi yükselişleri temsil eden "to the moon" (Ay'a) 'to the moon' sloganına sitesinde yer vermesi.