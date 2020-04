Geçtiğimiz senenin sonbahar aylarında yapılan duyuruda HBO Max’i Mayıs 2020’de kullanıcıların hizmetine sunacağını açıklayan WarnerMedia, bugün yaptığı açıklamada 27 Mayıs’ta platformun kullanıma açılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sene boyunca birçok kez yeni çıkacak olan çevrimiçi dizi ve film izleme platformlarından bahsetmiştik. Bahsettiğimiz bu platformlardan bir tanesi de HBO Max’ti. WarnerMedia, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada HBO Max’in aylık 14,99 dolarlık fiyatıyla Mayıs 2020’de çıkacağını duyurmuştu. Bugün HBO Max’in yayın hayatına başlayacağı tarih 27 Mayıs olarak açıklandı.

WarnerMedia’nın sahibi olan AT&T, yaptığı açıklamada orijinal programlara ek olarak hem HBO servisinden hem de Warner Bros.’un geçmişteki ve günümüzdeki yapımlarından oluşan toplamda 10 bin saatten fazla içerik sunulduğunu söyledi.

HBO Max içerikleri:

HBO Max’in yüksek profilli orijinal içeriklerinden bazıları, platformun çıkışına yetişemeyecek. HBO Max’in çıkışıyla birlikte yayınlanacak olan programlarsa şöyle:

Anna Kendrick’in yer aldığı Love Life

Sundance 2020’de yarışan One The Record

Legendary, Cratopia

Looney Tunes Cartoons

The Not Too Late Show with Elmo

Warner Media Entertainment Yöneticisi Robert Greenblatt yaptığı açıklamada, hedeflerinin ailedeki herkese uygun içeriğe sahip olmak olduğunu söyledi. Greenblatt, HBO Max’in içeriğinde HBO Max özel içeriklerinin, Warner Bros. kütüphanesinin ve dünya genelinde satın aldığı birçok yapımın ve tabii ki tüm HBO içeriklerinin yer alacağını dile getirdi.

WarnerMedia, kullanıcıların iştahını daha da kabartmak için yeşil ışık yaktığı birçok yapımın da duyurusunu yaptı. Platformda yer alacak olan yapımlar arasında Game of Thrones’un spin off yapımı House of Dragon; Elizabeth Banks, Issa Rae ve Mindy Kaling’in yeni programları; Arrow’un yapımcılarından Green Lantern ve Strange Adventures; Grease, Gossip Girl, Dune gibi birçok klasiğin de yeniden yapımı yer alıyor.

WarnerMedia, ayrıca geçen hafta J. J. Abrams’ın HBO Max için yapacağı ilk üç diziyi de duyurmuştu. Bu diziler Duster, The Shining ile bağlantılı olan Overlook ve henüz adı konulmamış, Justice League Dark evrenindeki karakterlere odaklanan bir DC Comics yapımı olacak.

Bu yaz ve sonbahar aylarında platformda yayınlanacağı açıklanan yapımlar:

The Flight Attendant

Doom Patrol

Search Party

Expecting Amy

Raised by Wolves

Close Enough

Adventure Time: Distant Lands- BMO

Platformda tüm sezonları yayınlanacak olan diziler:

Friends

The Big Bang Theory

Doctor Who

Rick and Morty

The Boondocks

The O.C

Pretty Little Liars

Batwoman

The Bachelor

Sesame Street. South Park

Gossip Girl

The West Wing

HBO Max’te yayınlanacak olan filmlerden bazıları:

Crazy Rich Asians

A Star is Born

Aquaman

Joker

Casablanca

The Wizard of Oz

The Matrix

The Goonies

The Lord of the Rings

Son 10 yıldaki tüm DC filmleri

Son 40 yıldaki tüm Wonder Woman, Justice League, Batman ve Superman filmleri

İlk yılın sonunda HBO Max kütüphanesinde 2 binden fazla filmin yer alacağı belirtiliyor. Platformun 27 Mayıs günü yayın hayatına başlayacağını tekrar hatırlatalım.