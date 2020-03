HBO Resmen Duyurdu: The Last of Us’ın Dizisi Geliyor

Game of Thrones gibi serilerle ünlenen HBO, Sony’nin başarılı oyunu The Last of Us’ın dizisini çekeceğini duyurdu. Dizinin ne zaman çıkacağı tam olarak bilinmese de oyunuyla yakın bir dönemde çıkacağı düşünülüyor.

PlayStation’ın çıkardığı en başarılı oyunlardan biri olan The Last of Us, hayranlarını sevindirecek bir haberle karşımıza çıktı. Game of Thrones, Westworld gibi başarılı dizilerle ünlenen HBO kanalı, dünyanın en iyi hikaye tabanlı oyunlarından olan The Last of Us’un dizisini çekeceğini duyurdu.

Sony - HBO birlikteliğinde ortaya çıkacak dizi, HBO’nun bir başka başarılı dizisi Chernobyl’in yapımcıları tarafından çekilecek. Chernobyl’in geliştiricisi Craig Mazin’e emanet edilen dizi, senaryo kısmında Naughty Dog’da oyun yazarı olan Neil Druckmann tarafından destek alacak. Serinin takipçilerin Mazin - Druckmann birlikteliğinden büyük umut besliyor.

PlayStation Productions’ın İlk TV Çalışması

Sony, geçen yıl ünlü oyun serilerini TV ekranlarına getirecek PlayStation Productions’ı kurdu. Burada The Last of Us, God of War, Uncharted gibi oyun serilerini TV ve sinemaya uyarlamayı hedefleyen şirket, bu noktada ilk adımları atmaya başladı. Yakında Uncharted’ın film çekimlerine başlaması beklenen Sony, The Last of Us için HBO’yla birliktelik kurma kararı aldı.

HBO, The Last of Us dizisini resmi Twitter hesabından duyurdu. Son 10 yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us, ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3’e çıktı. Bunun ardından PlayStation 4’e de çıkış yapan oyun, özellikle hikayesiyle oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı. Kıyamet sonrası bir dünyayı anlatan oyun, TV serisiyle nasıl bir iş çıkaracak ilerleyen günlerde göreceğiz.

PlayStation Productions’ın ilerleyen dönemde yeni serilerine de dizi veya sinema filmi çekeceği düşünülüyor. Zaten oyunlarında hikayeyi kaliteli tutmayı hedefleyen Sony, sinema sektöründe de başarılı olacaktır. Dizi hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz. Takipte kalın.