Abimelec Design tarafından tasarlanan araç, takipçilerin beğenisine sunulalı çok olmadı. Gelin olayın detaylarına beraber bakalım.

Otomobil severlerin gayet iyi bildiği gibi; Amerika Birleşik Devletleri’nde Chrysler Corporation, 1980’lerin başına kadar Dodge Rampage ve Plymouth Scamp’in tanıtılmasına dek Ford Ranchero ve Chevrolet El Camino gibi modellere meydan okumak için araba tabanlı bir pikap sunmadı.

Günümüzde ise Abimelec Design, 1969 Dodge Charger’ın pikapa dönüşmüş halini hayal etti, tasarladı ve takipçileriyle paylaştı. Daha fazla güç için kaputun altına Hellcat kompresör gizleyen tasarım markası, çıkan sonucu Hellcamino şeklinde adlandırdı.

Facebook hesabından yapılan duyurunun tarihi de oldukça dikkat çekici. Yeni tasarımını paylaştığı gün olarak Noel’i seçen Abimelec, özellikle hız konusu ve aracın kırmızı rengi sebebiyle Noel Baba için bir kızak tasarlamışa benziyor yorumlarını sanıyoruz ki bekliyordu. Tasarımcı paylaşımında Hellcamino’yu ilan ederken, atlar ve yarış arabalarından ilham alarak yaptığı modeli hayranlarının beğenisine sundu ve ekledi: Güvende kalın!

Tasarımın İçeriği

Abimelec Design’ın, yaratırken 1969 modeli olarak tanımladığı tasarımı tavan ve arka koltuktan arındırdığını görüyoruz. Bu da arka alanda bir boşluk oluşturarak pikap yatağının ortaya çıkmasına izin veriyor. Tasarımcı, Hellcamino’nun stilini mat gri merkezleri ve cilalı jantlarıyla oldukça dikkat çekici bir yapıya sahip derin bombeli tekerleklerle donatarak tamamlarken, dikdörtgen şeklindeki yan egzozu ise arka tekerleklerin hemen önüne konumlandırıyor.

Aracın detaylarının hepsinin ustaca tasarlandığı belli oluyor. En azından bir günlüğüne de olsa böyle bir aracı deneyimlemek isteyen çok kişi olacağı sizin de aklınızdan geçmiştir. Hız ve güç ikilisinden ilham alan ve ortaya çıkan Hellcamino’nun, dikkat çeken rengi ve özellikleriyle birçok takipçinin hayallerini süsleyeceği kesin gibi. Haliyle bu da firmanın önümüzdeki günlerde ne gibi modelleri beğeniye sunacağı konusunda epey bir heyecan yaratıyor.