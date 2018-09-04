Sermayesinin tamamı devlete bağlı olan Türksat Uydu Haberleşme KabloTV İşletme A.Ş., evinde hem internet bağlantısı hem de kablolu televizyon isteyenler için birbirinden güzel kampanyalar ve paketler sunuyor. Kablonet, KabloTV ve Kabloses markalarıyla sunulan bu kampanyaları ve fiyatlarını açıklıyoruz.

Ülkemizde pek çok operatör ve televizyon bağlantısı hizmeti sunan firma var. Bu firmalardan sadece Türksat’ın tamamı devlete bağlı bir sermaye ile işletiliyor. Firmanın tüketicilerine sunduğu hizmetler oldukça kullanışlı.

İnternet bağlantısı için Türksat, KabloTV altyapısı üzerinden bir modem aracılığıyla telefon hattına gerek duymadan bağlantı imkanı sunuyor. Evinize gelen televizyon hattı, bir modeme bağlanarak Wi-Fi erişim imkanına sahip oluyor. Bant genişliği ve iki yönlü iletişimde üstünlüğü ile fiber altyapı sayesinde hız limiti maksimuma yakın düzeye getiriliyor. Elbette abone olduğunuz paket ve yararlandığınız kampanya internet hızınızı belirliyor.

KabloTV ise dijital ve analog olarak yayın yapan pek çok yerli ve yabancı televizyon ve radyo kanalını, anten ya da uydu alıcısı kullanmadan evinize getiriyor. Eviniz dışında alıcı olarak ek bir donanım kullanılmadığı için yüksek ses ve görüntü kalitesi koruma altına alınıyor. Söz konusu görüntü kalitesi, televizyonunuzun destek sağlamasına bağlantılı olarak Ultra HD ya da 4K’ya varan çözünürlüklerde sunuluyor.

Kablo ve ADSL arasındaki fark nedir?

Kablonet ve KabloTV fiber kablo altyapısı üzerinden internet ve televizyon hizmeti sağlayan bir sistemdir. İnternet hizmetini kullanabilmek için KabloTV altyapısına sahip olmak gerekir. Dolayısıyla Kablonet modemi, televizyonlar için anteni girişli bir modemdir. KabloTV şebekeleri sayesinde Kablonet ile bağlı kaldığınız internet hızı 1000 mbps’nin üzerine çıkar.

ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı), bakır kablo hatlarına dayanan sabit telefon altyapısını kullanan bir sistemdir. Yani sabit telefon hatlarını kullanmak zorunludur. Aynı zamanda maksimum hız 16 mbps’ye kadar desteklenebilir. Daha yüksek hızlar yakalamak son derece güçtür, ADSL modemler sabit telefon hatları çıkışlı olurlar.

Şimdi gelin Turksat’ın hangi kampanya ve paketleri sunduğuna bakalım:

Türksat, abonelerinin fatura ödemeleri için PTT şubelerini, Türksat Abone Merkezlerini ve anlaşmalı bankaların online ya da mobil sistemlerini kullanabileceklerini söylüyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar, otomatik ödeme talimatı da verebiliyorlar. Türksat Online İşlem Merkezi üzerinden müşteri numarası ve şifresi ile ödeme yapılabiliyor.

Tüm bunlar haricinde eğer evinizde birden fazla alanda televizyon kullanıyorsanız, ücretsiz olarak kurulumu yapılan KabloTV sistemini çoğaltabilirsiniz. Bunun için kaliteli bölücüler satın almanız ve kurulumunu yaptırmanız yeterli. Ev içerisindeki ek yayınlar, Türksat taradından ek ücrete tabi tutulmuyorlar.

TÜRKSAT Kablo'ya nasıl abone olabilirsiniz ?

TÜRKSAT Kablonet ve KabloTV abonesi olmak için 0850 840 7 444 numaralı telefonu arayabilir veya www.turksatinternet.net web sitesinden firmaya ulaşabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz bölgeye yakın bir Türksat bayisi varsa oradan da hizmet alabilirsiniz.

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