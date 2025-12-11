Kızaklı Telefonları Özlediniz mi? Hem Telefon Hem Oyun Konsolu Olarak Kullanabileceğiniz Pocket Play Duyuruldu

AYANEO isimli bir teknoloji girişimi hem telefon hem oyun konsolu gibi kullanılabilecek "Pocket Play" isimli cihazını duyurdu. Sürgülü yapısıyla dikkat çeken telefonun fiyatı şimdilik belli değil. İşte detaylar...

2020 yılında kurulan ve retro oyunlar üzerine çalışmalar sürdüren teknoloji şirketi AYANEO'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Pocket Play" olarak isimlendirdiği ilk akıllı telefonunu duyurdu. Android tabanlı bir telefon olarak karşımıza çıkan Pocket Play, sürgülü yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

2000'li yılların sürgülü telefonlarını hatırlarsınız? Bu sektörün kralı, hiç şüphesiz Nokia N97'ydi. Telefonu yana çevirip kaydırdığınız zaman o devasa QWERY klavye ile karşılaşırdınız. İşte AYANEO'nun Pocket Play telefonu da aynı mantığa ev sahipliği yapıyor. Ancak çok daha gelişmiş bir yapıya sahip.

Karşınızda AYANEO Pocket Play:

AYANEO, Pocket Play'i hem akıllı telefon hem de bir oyun konsolu olarak tasarladı. Ancak ekip, şu an için teknik özelliklere ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu ikisi bir arada telefon, normal kullanımda sıradan bir Android telefon gibi görünecek. Oyun modu aktifleştirildiği zaman, yani sürgü açıldığında doğrudan bir oyun kumandası göreceksiniz. Böylelikle oldukça etkileyici bir oyun deneyimi yaşamış olacaksınız.

Pocket Play, şu an için kitle fonlama platformu Kickstarter'da listelenen bir proje. Öte yandan; lansman tarihi veya fiyatına ilişkin bir açıklama da bulunmuyor. Bakalım AYANEO, Pocket Play ile mobil oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başarabilecek mi...