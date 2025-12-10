Yılın En İyi Telefonlarından OPPO Find X9 Pro Türkiye'de! İşte Fiyatı

OPPO'nun yakın zamanda tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Find X9 Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. İşte telefon hakkında bilmeniz gerekenler.

Piyasaya sürdüğü telefonlarla son yıllarda ciddi başarı yakalayan Çin merkezli OPPO, ekim ayında çok beklenen amiral gemisi telefonu Find X9 Pro’yu resmen tanıtmıştı. Harici telefoto lens bile takabildiğiniz, yılın en iyi telefonlarından biri olma potansiyeline sahip telefonun ülkemize de gelmesi bekleniyordu.

Beklenen gün geldi. OPPO, 12 Aralık itibarıyla satış kanallarından Find X9 Pro’nun Türkiye’de sunulmaya başlayacağını açıkladı. Telefonun fiyatı da belli oldu. Gelin 7500 mAh’lik dev batarya, Dimsenity 9500 işlemci, Hasselband Master 3’lü kamera sistemi gibi özelliklere sahip cihazın detaylarına bakalım.

OPPO Find X9 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 16 GB + 512 GB 89.999 TL

OPPO Find X9 Pro teknik özellikleri

Ekran 6.78 inç, FHD+ (2772 × 1272 piksel), 1-120 Hz, 1.800 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9500 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP (f/1.5) + 50 MP (f/2.0) + 200 MP (f/2.1) Ön kamera 50 MP (f/2.0) Batarya 7.500 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16) Renkler İpek Beyazı, Titanyum Antrasit Boyutlar 161,26 x 76,46 x 8,25 mm Ağırlık 224 gram

OPPO Find X9 Pro'nun tüm detayları için: