İngiliz aktör Henry Cavill, yakın zaman önce verdiği bir röportajda, Geralt'ın Witcher III'teki ikonik banyo sahnesini aslına uygun bir şekilde yapmak için ayaklarını küvetin ucuna kaldırmaya çalıştığını ancak sığamadığı için bunda başarılı olmadığını söyledi.

The Witcher evrenine aşina olun veya olmayın, hikayenin ana kahramanı Geralt of Rivia'nın küvetteki ikonik görüntüsüne muhakkak denk gelmişsinizdir. Tabii ki Netflix, bu sahneyi The Witcher’ın canlı aksiyon uyarlamasında yeniden yarattı; ancak söz konusu sahnede küçük bir ayrıntı eksikti: Geralt’ın küvetten dışarı fırlayan ayakları.

BBC Radio 1’e konuşan Henry Cavill, dizide hayat verdiği Geralt karakterinin The Witcher 3: Wild Hunt oyunundaki ikonik küvet sahnesini birebir kopyalamak için ayaklarını küvetin dışına çıkarmak istediğini; ancak küvetin ölçüleri nedeniyle bunu yapamadığını ifade etti.

The Witcher 3: Wild Hunt'taki meşhur küvet sahnesi

Her şeye rağmen, Netflix’in bu ikonik sahneyi atlamamış olması hayranların bir hayli hoşuna gitti. Geralt’ın meşhur banyo sahnesi ilk olarak romanlarda tasvir edilmişti; ancak Cavill, sahnenin dizide yer almasının gerçek nedeninin video oyunları olduğunu söylüyor.

Bu da, The Witcher dizisindeki küvet sahnesi

Günün sonunda, The Witcher dizisinin büyük beğeni topladığını söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Zira rakamlar da bunu doğruluyor. Netflix’e göre The Witcher, şu ana kadar 76 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş. Özgün hikaye anlatımı, prodüksiyon tasarımı ve özel efektlerin harikulade kullanımı ile ikonik evreni etkili bir şekilde inşa etmeyi başaran Netflix, beklentileri fazlasıyla karşılamış gibi görünüyor.

Birinci sezonu en fazla izlenen Netflix dizisi olarak tarihe geçen The Witcher, macerasına 2021 yılında devam edecek. Fantastik serinin ikinci sezonuna dair detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşacağız. The Witcher’ın ilk sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Witcher fragmanı