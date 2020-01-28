The Witcher'da Rivyalı Geralt'ı canlandıran Henry Cavill, dizinin en beğenilen sahnelerinden biri olan 'Blaviken dövüş sahnesini' analiz etti. Cavill, sahnenin çekimlerinde yaşanan zorlukları ve bilinmeyen detayları aktardı.

Dünyada milyonlarca kişinin hayranı olduğu The Witcher serisinin dizisi, geçtiğimiz aralık ayında izleyicileriyle ve meraklılarıyla buluştu. Her yapımda olduğu gibi bu yapım da bazı insanların beğenisini toplamayı başarırken bazı insanların eleştirisine maruz kaldı.

Dizide birçok kişinin ortak noktada buluşmasını sağlayan detaylardan birisi de o efsanevi dövüş sahnesiydi: Blaviken. İzlerken fazlasıyla keyif aldığımız, her detayı hoşumuza giden bu sahnenin kamera arkasına göz atmak ister misiniz?

Henry Cavill, Blaviken dövüş sahnesini analiz etti:

Netflix’in Shot by Shot (Kare Kare) serisinin yeni konuğu olan Henry Cavill, dizideki efsane Blaviken dövüş sahnesini analiz ederek anlattı. Cavill, video boyunca sahnenin çekimlerinde karşılaşılan zorluklardan bahsetti.

Henry, Blaviken dövüş sahnesinin çekimini dublör ve dövüş koordinatörü Wolfgang Stegemann tarafından planlandığını paylaştı. Cavill, sahnelerin çekimlerinde tehlikeli durumların önüne geçmek için uzun kılıçlar yerine ucu kırık kılıçlar kullanıldığını, bu kılıçlarla ne tür zorluklar yaşadığını da aktardı.

Netflix’in yayınladığı videoda sahnenin çekilen hâlini ve işlenmiş hâlini rahatlıkla görebilmekteyiz. Cavill ve sahnede rol alan dublörlerin ne kadar iyi koordine olduklarını bu sayede çok daha iyi anlayabiliyoruz. Ayrıca videoda kameramanların da ne kadar zor durumlarda kaldıklarına dair birkaç ayrıntıyı duyuyoruz.

Henry Cavill, bu sahnenin en iyi detayını da bizimle paylaşmaktan kendini alıkoymamış. Sahne, tek bir çekimde ortaya çıktı. Yani birçok sahnenin birleştirilmesi yerine Henry ve dublörlerinin en iyi performans gösterdikleri sahne, bir bütün olarak kullanıldı. Sahnenin başarısına bakarsak oyuncuları tekrar kutlamak gerekiyor.

Elbette bundan sonra Geralt’ın Renfri ile yaptığı dövüş sahnesi geliyor. Henry’nin bu sahneyi de analiz ettiği videoyu aşağıdan Türkçe altyazılı şekilde izleyebilirsiniz. Böylece The Witcher’da bayıla bayıla izlediğimiz o sahnelerin nasıl çekildiğine dair ufak da olsa bilgi sahibi olabilirsiniz.