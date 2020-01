The Witcher Oyununa Netflix Dizisindeki Bir Şarkı Eklendi

Son dönemlerin en popüler oyun ve dizilerinden The Witcher, gündemden düşmek bilmiyor. Şimdiyse bir mod geliştiricisi, Netflix dizisinde yer alan "Toss a Coin to Your Witcher" isimli şarkıyı, The Witcher oyununa ekledi.

"The Witcher", son dönemlerin en popüler konularından bir tanesi. Çünkü hala çok popüler olan Witcher oyun serisi, The Witcher evreninin dizi olarak Netflix'e taşınmasıyla popülaritesini artırdı. Özellikle oyunun hayranları, heyecanla bekledikleri Netflix dizisini bir solukta izlediler. Şimdiyse The Witcher için yeni bir mod oluşturuldu ve bu mod, Netflix dizisinde yer alan "Toss A Coin To Your Witcher" şarkısını oyuna ekliyor.

Bu modu oyuna eklediğinizde, şarkıyı dinlemek için Vizima'ya erişmeniz gerekiyor. Bu şehirde yer alan "The New Narakort"a girdiğinizde ise kalabalık bir insan grubunun bu şarkıyı söylediğini açıkça görebiliyorsunuz. Üstelik şarkının alt yazısı, oyunseverlerin dilediği gibi kapatılıp açılabiliyor. Ancak görünen o ki modun geliştiricisi, çalışmasını bu kadarla sınırlamayacak. Çünkü yapılan açıklamalara göre bu moda benzer birkaç mod daha çıkacak ve oyun ile film, biraz daha bütünleştirilecek.

Geliştiricinin projeleri bunlarla da sınırlı değil. Mod yapımcısı, 2011 yılında piyasaya sürülen The Witcher 2: Assassins of Kings oyunu için de bir mod yapmaya karar vermiş ve çalışmalarına başlamış. Geliştirici, The Witcher serisinin sevilen bir diğer oyununa da Toss A Coin To Your Witcher şarkısını ekleyeceğini belirtiyor.

Orijinal oyuna sahip olmayabilir ve hatta Witcher'ı Netflix filmiyle tanımış olabilirsiniz. Buna rağmen oyunun içerisine eklenen bu modu izlemek istiyorsanız, bu konu da düşünülmüş ve bir YouTube videosu hazırlanmış. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri o YouTube videosu ile başbaşa bırakalım.

Netflix'in The Witcher dizisindeki şarkının Witcher oyununa eklendiği video