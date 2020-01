Netflix, The Witcher’ın Resmi Zaman Çizelgesini Paylaştı

Dijital yayın platformu Netflix, büyük sükse yapan yeni orijinal dizisi The Witcher’ın beyin yakan zaman çizelgesini paylaştı. Eğer bazı olayları anlamlandırmakta zorlanıyorsanız zaman çizelgesine bir göz atmanızda fayda var.

Henry Cavill’ı Geralt of Rivia karakterinde izlediğimiz The Witcher, şu sıralar Netflix kütüphanesinin en popüler dizileri arasında yer alıyor. Edebiyat uyarlaması, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin yarattığı evreni takip ediyor. Orijinal hikayedeki karakterlerin aslına uygun şekilde inşa edilmesi, The Witcher hayranları tarafından beğeniyle karşılandı; ancak serideki zaman çizelgesi hala tartışılmaya devam ediyor.

Netflix, The Witcher'ı izleyenlerin kafasını karıştıran bu konuya açıklık getirmek için sevilen dizinin resmi zaman çizelgesini paylaştı. Detaylara geçmeden evvel, haberde bolca spoiler olduğu konusunda sizleri uyaralım.

Geralt'ın, Ciri'nin ve Yennefer'in hikayeleri üç ayrı zaman diliminde geçiyor. Platformun paylaştığı zaman çizgisinin, 1210 yılında Yennefer’in Aretuza'ya satılması ile başladığını görüyoruz. Geralt’ın hikayesi ise 1. bölümde Blaviken Kasabı sahnesinde başlıyor ve ardından kahramanımız, 2. bölümde elfler tarafından Jaskier ile birlikte ele geçiriliyor.

The Witcher dizisinin resmi zaman çizelgesi

Bir sonraki büyük zaman atlaması, Ciri'nin annesi Pavetta’nın Geralt’ın Sürpriz Yasası iddiasını kabul ettiğinde gerçekleşiyor. Bu gelişmenin yaşandığı 4. bölüm, 1249 yılında geçiyor. Söz konusu bölümde henüz Ciri’nin doğmadığını hatırlatalım. Geralt'ın Yennefer ile ilk tanışması ise 5. bölümde gerçekleşiyor.

Bir sonraki zaman atlamasının yaşandığı 7. bölüm, zaman çizelgesini 1263'e taşıyor ve Geralt, Ciri üzerindeki iddiası için Cintra’ya geri dönüyor. Bu arada Geralt ile Ciri’nin ilk zaman çizelgeleri arasında yaklaşık 40 sene olduğunu söylemiş olalım. Fakat Geralt, mutant olduğu için yaşlanmıyor, bu yüzden hep aynı görünüyor.

Bu noktada, Yennefer'in Sodden Tepesi Muharebesi'nde savaştığını görüyoruz ve bu savaş sırasında Geralt ve Ciri nihayet buluşarak, bizlere ikinci sezonu dört gözle beklememiz için bir neden veriyor. The Witcher’ı sevdiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

The Witcher fragmanı: