Ülkemizin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, kargoların 24 saat içerisinde teslim edildiği 'Efsane Teslimat' hizmetine başladı. Tüm Türkiye'de sağlanan hizmet, ürünlere ve sipariş saatine göre değişiklik gösterebiliyor.

İnternetten alışverişin en can sıkıcı yanlarından biri, günlerce süren kargolama süreci. Özellikle de büyük indirimlerin olduğu dönemlerde bu bazen öyle bir hal alıyor ki, satın alınan ürün haftalarca elimize ulaşmayabiliyor. Hızlı teslimat garantisi de haliyle büyük bir tercih sebebi oluyor.

Bu konuda şu an için en tutarlı hizmet sunan platformlardan biri Amazon. Prime üyeleri hızlı kargo hizmeti sayesinde satın aldıkları ürünlere kısa sürede ulaşabiliyor. Amazon dışında yerli e-ticaret platformlarında da benzer hızlı kargo uygulamaları var ancak bu özellik genellikle büyük şehirlerle sınırlı olduğu için tüm kullanıcıları memnun edemiyor.

Hepsiburada'dan 24 saatte teslimat garantili hizmet: Efsane Teslimat

Ülkemizin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada'nın aynı gün içinde teslimat garantisi sunduğu bir 'HepsiJet' uygulaması zaten bir süredir mevcuttu ancak bu uygulama şirketin ifadelerine göre 'şimdilik' yalnızca İstanbul için hizmet veriyor. HepsiJet ile aynı günde teslimat uygulamasının yanında, tüm ülkeye kısa sürede kargo garantisi sunmak isteyen Hepsiburada, 24 saat içerisinde teslimat sağlayan 'Efsane Teslimat' uygulamasını başlatmış durumda.

Uygulamada herhangi bir il kısıtlaması bulunmuyor ancak seçilen illere göre 'Efsane Teslimat' ile gelecek ürünlerde değişiklik yaşanıyor. Yani aslında her ürün için bu hizmetten faydalanmak mümkün değil. Ayrıca Hepsiburada, 'Efsane Teslimat' ile 24 saat içerisinde teslim hizmetinin, siparişin verildiği saate göre de değişiklik gösterebileceğini söylüyor.