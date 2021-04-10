Kargoların bazen günlerce bizi beklettiği şu zamanlarda Amazon, Almanya'dan verilen bir siparişi bir günde Türkiye'ye, siparişi veren kişinin evine ulaştırdı. Örnek olay, Twitter'da birçok kullanıcının takdirini topladı.

Bildiğiniz üzere ülke olarak kargo şirketleriyle aramız pek de ılımlı değil. Elbette özellikle son aylarda büyük yoğunluk yaşayan şirketlere düşmanca bir tavır takınmıyor olsak da zaman zaman gördüğümüz veya yaşadığımız bazı olaylar moralimizi bir hayli bozabiliyor. Gönderi süresinin uzaması gibi durumlar da morali bozan şeyler arasında yer alıyor. Hatta bir keresinde benim aynı il içinde kargoya verilen teslimatım, evime 4 günlük şehir içi bir maceranın ardından gelmişti.

Geçtiğimiz günse Twitter’da 24,9 bin takipçiye sahip olan geliştirici Fatih Kadir Akın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Tweet’i görenleri şok edecek bir olaya yer verdi. Amazon Almanya’dan sipariş veren Akın, 8 Nisan’da kargoya verilen ürününün tahmini teslimat tarihinin 9 Nisan olduğunu görünce haklı olarak “OHA” dedi ve süreci yakından takip etmeye başladı.

Olayı Amazon bile takip etti:

Akın’ın OHA’sına Amazon’un destek hesabından da bir cevap geldi. Destek ekibinden Duygu, Akın’ın paylaştığı Tweet’e “Şimdi merak etmeye başladım. Bizi de haberdar etmeyi unutma.” şeklinde cevap verdi. Ardından hem olayı gören Twitter kullanıcıları hem de siparişi veren Akın, heyecanlı bekleyişe başladı.

Akın’ın verdiği sipariş, Almanya’dan Türkiye’ye DHL gönderim şirketi aracılığıyla getirilecekti. Almanya’dan saat 21:00’da yola çıkan kargo, 07:34’de gümrüğe giriş yaptı. Yani kargo, yola çıktıktan neredeyse 11 saat sonra Türkiye’ye ulaştı. İşlemler, bunun ardından da hızla devam etti ve gönderi, 12:39’da İstanbul’da dağıtıma çıkarıldı.

Kargo, dağıtıma çıktıktan sonra kısa süre içinde Akın’ın evine ulaştı. Almanya’dan akşam verdiği siparişi bir sonraki gün öğlen evine ulaşan Akın, bu konuda hem Amazon’u hem de DHL’i tebrik etti., Amazon destek ekibinden de tebriğe yanıt geldi ancak bu kez Duygu değil, Özlem yazmıştı. Dolayısıyla olayı takip edenler, destek ekibinden Duygu’ya haber verilmesini de istediler ve ortaya samimi bir sohbet çıktı.

Yaşanan olayla gerçekten takdiri hak eden Amazon, ülkemize girdiği günden beri de aslında birçok kişiden tebrik aldı. Şirket, Prime üyesi olanlara hızlı kargo hizmeti sunuyor ve kargolar normal şartların üstünde bir hızla evinize geliyor. Hızlı kargo hizmetinin de dâhil olduğu Amazon Prime’a üye olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Amazon Prime’da hızlı kargo dışında dizi ve film platformu Prime Video, oyun platformu Prime Gaming de dâhil.