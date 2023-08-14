Henüz Hepsiburada Premium ile tanışma fırsatı yakalamadıysanız, bu içerikte sağladığı avantajlardan üye olmak için gereken adımlara her şeyi anlattık!

Geçtiğimiz birkaç yılda alışveriş davranışlarımız iyiden iyiye değişti. Artık her şeyi tek tıkla sipariş verip satın alıyoruz. Markete, pazara gitmek yerine çevrimiçi alışveriş yapmak bile artık çok yaygın bir davranış haline geldi.

Bu da hızlı teslimat, iade gibi işlemlerin basit ve hızlı olması, güvenilir ve uygun fiyatlı alışveriş gibi bazı kriterlerimizin oluşmasını sağladı. Bu noktada tüketicisine en iyi hizmeti sunan platformlardan biri de şüphesiz Hepsiburada. Öyle ki platform, alışveriş deneyimini daha da iyi hale getirmek için yaklaşık bir yıl önce Hepsiburada Premium üyeliğini kullanıma sunmuştu.

Hepsiburada Premium, güvenilir, ayrıcalıklı ve indirimli alışveriş imkanı sunuyor;

Hepsiburada Premium'a üye olan kullanıcılar, hızlı teslimat, ücretsiz kargo, kolay iade gibi avantajların yanında kişiye özel önerilerden, yalnızca Premium üyelerinin faydalanabildiği indirimlerden, hediye BluTV üyeliğinden, alışverişlerde %3 Hepsipara kazancından ve %50 indirimli lastik montajı gibi özel hizmet indirimlerinden yararlanabiliyor.

Gelin hizmetlere daha yakından bakalım;

Hızlı teslimat:

Hepsiburada Premium üyelerinin alışverişleri öncelikli olarak değerlendiriliyor ve ücretsiz, hızlı kargo imkanı sağlanıyor. Ayrıca 'Yarın Kapında' ikonlu ürünlerde kargolar siparişin ertesi günü ulaşıyor, kargo bekleme derdi bitiyor.

Kolay iade:

Hepsiburada Premium üyeleri, ürün iade süreçlerinde de öncelikli oluyor. Bu sayede süreç hızlı ve pratik şekilde işliyor, kolayca iade işlemi gerçekleştirebiliyor. Risksiz ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

Özel fırsatlar ve indirimler:

Hepsiburada Premium üyelerine sunulan en iyi avantajlardan biri de indirimli alışveriş ve özel fırsatlar. Üyeler pek çok kampanyadan öncelikli olarak haberdar oluyor; yalnızca üyelerin faydalanabileceği indirim, ödeme avantajları ve fırsatlardan yararlanabiliyor.

Kişiye özel ürün önerileri:

Hepsiburada Premium üyelerinin alışveriş deneyimini iyileştirecek adımlar da atılıyor. Kişiye özel ürün önerileri, üyelerin alışveriş davranışlarına göre filtrelenerek sunuluyor. Böylece daha keyifli ve pratik bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

Hepsiburada Premium üyesi olmak oldukça kolay;