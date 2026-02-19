Hepsiburada Premium Aboneliğine %49 Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Hepsiburada kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği Premium aboneliği 23 Şubat itibarıyla %49 oranında zamlanacak.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Premium üyeliklerde kayda değer bir zam yaptı.

Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasına göre 23 Şubat itibarıyla hem aylık hem de yıllık abonelik ücretleri zamlanacak.

Hepsiburada Premium artık 69,90 TL

Yapılan resmî açıklamaya göre 23 Şubat itibarıyla yeni fiyatlar şu şekilde olacak;

Aylık Premium üyelik : 69,90 TL

: 69,90 TL Yıllık Premium üyelik: 539 TL

Yıllık abonelik tercih eden kullanıcılar için aylık maliyet yaklaşık 44,90 TL’ye denk geliyor.

Fiyat zammına rağmen Premium'un en dikkat çeken yan haklarından biri olan hediye HBO Max üyeliği devam edecek. Böylece kullanıcılar, popüler yapımlara erişim imkânına hâlâ sahip olacaklar.

Peki siz bu fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.