HepsiBurada'nın kurucularından olan Doğan Online, uçak bileti satış ve rezervasyon hizmeti Hepsifly'ı kurdu. Şu an için beta sürümde olan hizmetin yakında aktif hizmete başlaması bekleniyor.

Türkiye’nin en popüler çevrimiçi alışveriş platformlarından Hepsiburada’nın kurucularından biri olan Doğan Online, şu ana kadar hayata geçirmiş olduğu Hepsijet, hepsipay, hepsiexpress gibi girişimlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Şu an için beta aşamasında olan Hepsifly, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin uygun fiyata uçak bileti satış ve rezervasyon hizmeti olacak. Hizmet, Hepsifly adıyla 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na tabi olarak 13238 belge numarası ile resmen kurulmuş durumda.

Özellikle COVID-19 salgını ile birlikte dünya, dijital dönüşüm sürecinde müthiş bir ivme kazanmış durumda. İnsanların fiziksel olarak gerçekleştirdiği pek çok işlemi online ortama taşıyan Doğan Online, Hepsifly ile henüz yükselme aşamasında olan yeni bir sektöre daha adım atmış olacak.

Doğan Online, şu an için Hepsifly ile ilgili detaylı bir açıklamada bulunmuş değil. Dolayısı ile hizmetin beta aşamadan ne zaman çıkıp aktif bir şekilde kullanılabileceği de henüz bilinmiyor. Hepsifly’ın internet sitesini ziyaret etmek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.