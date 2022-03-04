ABD'de kadınların kripto paralara olan ilgisiyle ilgili bir araştırma yapıldı. 1.031 kadının katılımıyla yapılan bu araştırmada, her 3 kadından 1 tanesinin 2022'de kripto para almayı planladığı ortaya çıktı. Bunların yarısından fazlası, bu işlemi 3 ay içerisinde yapacak.

Kripto paralar üzerine hem araştırma hem de alım-satım hizmetleri veren BlockFi, ABD'de 18 ila 65 yaş aralığındaki 1.031 kadın ile dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında kadınların kripto paralara olan ilgisini ölçen şirket, dikkate değer sonuçlarla karşılaştı. Öyle ki araştırmaya katılan her 3 kadından 1 tanesi, 2022 yılında kripto para satın almayı planlıyor. Bunların yüzde 60 gibi çok ciddi bir bölümü ise bunu üç ay içerisinde yapacağını ifade etti.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 25'lik bölümü, zaten kripto para satın aldığını ifade ediyor. Bunların yüzde 70 gibi yüksek bir bölümü ise al sattan ziyade alıp bekleme yapıyormuş. Yani "hodler" dediğimiz kısma giriyorlar. Ancak kadınlar, madencilik ve faizli işlemlere pek de sıcak bakmıyorlar. Öyle ki 20 kadından yalnızca 1 tanesi madencilikle ilgilendiğini ifade etti. Kripto para camiasında faizli işlemlere karışan kadınların oranı ise 10'da 1.

Kadınların favori kripto para birimi Bitcoin

Yapılan araştırmalara göre kripto para sahibi olan kadınların favorisi, Bitcoin. Öyle ki katılımcıların yüzde 71'lik bölümü Bitcoin sahibi olduğunu söylüyor. Bu kripto para birimini yüzde 42'yle Dogecoin, yüzde 18'le de Ethereum takip etti. Bu oranın yüzde 100'ün üzerinde çıkmasının nedeniyse tahmin edebileceğiniz gibi bir yatırımcının hem Bitcoin hem Ethereum sahibi olabilecek oluşu.

Anket, kadınların kripto paralara olan ilgisinin sosyal medyadaki paylaşımlar ve reklamlar nedeniyle arttığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 92'si, bir şekilde kripto paralarla ilgili bilgi sahibi olduğunu beyan ederken, katılımcıların yüzde 72'sine göre kripto paralara yatırım yapmak, yüksek riskli bir işlem...