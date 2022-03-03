Ukrayna'nın dün yaptığı kripto para bağışçılarına airdrop duyurusunun ardından bugün, Ukrayna'nın kripto para cüzdanından bir tokenın dağıtılmaya başladığı görüldü. Fakat işlemin üçüncü taraflarca gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Batı dünyası, Ukrayna’ya maddi açıdan destek olmaya başlamıştı. Ukrayna için birçok ülkede bağış kampanyaları başlatılırken, bu kampanyalardan birisi de kripto para dünyasında devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan kripto para üzerinden yapılan bağışlar, günümüzden 50 milyon doları aşkın seviyeye ulaştı.

Ukrayna tarafından paylaşılan resmi kripto para cüzdan adreslerine gönderilerek yapılan bağışlar, normalde karşılığında bir şey beklenmeden yapılıyordu. Fakat Ukrayna, kripto parayla bağış yapanlara bir geri dönüş yapmayı kararlaştırdı. Ukrayna, airdrop hakkında henüz bir detay paylaşmamışken ortalık şu anlık karışmış gibi duruyor.

Ukrayna'nın Airdrop kampanyası dolandırıcıların fırsatı olmuş olabilir:

Ukrayna’nın Twitter’da paylaştığı resmi airdrop duyurusunun ardından Ethereum blok zinciri kaşifi Etherscan, çarşamba günü 7 milyar adet Peaceful World (WORLD) isimli bir token’ın oluşturulduğunu ve Ukrayna’nın resmi kripto para bağış adresine gönderildiğini gösterdi. Bunun ardındansa Ukrayna’nın cüzdanının 1 milyon adet Peaceful World token’ını likidite havuzunu seed’lemek için gönderdiği görüldü.

Geçtiğimiz dakikalardaysa ‘Ukraine Crypto Donation (Ukrayna Kripto Para Bağışı)’ isimli söz konusu hesaptan WORLD tokenlarının dağıtılmaya başladığı görüldü. Bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 1.400’ü aşkın kripto para cüzdanına transfer yapıldı. Fakat ilerleyen dakikalarda Etherscan’de bir gelişme yaşandı.

Etherscan, WORLD tokenlarını gönderdiği görülen söz konusu adresi şüpheli olarak işaretledi ve insanlara adresin spam ya da dolandırıcılık için kullanılabiliyor olacağı konusunda uyardı. Blok zincir uzmanlarından da konuyla ilgili açıklama geldi. Uzmanlar, böyle bir işlemin üçüncü taraf kişilerce de tetiklenebileceğini ve Ukrayna cüzdanının hiçbir zaman Peaceful World tokenlarıyla doğrudan etkileşime girmediğini açıkladı. Bu da söz konusu Airdrop planının dolandırıcılar tarafından fırsat olarak kullanılmış olabileceği anlamına geliyor.

Ukrayna, henüz airdrop hakkında bir gelişme paylaşmadı. Dün sabah saatlerinde yapılan son açıklama, Airdrop duyurusunu içeriyor ve 3 Mart TSİ 19.00’da snapshot alınacağını bildiriyordu. Gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz.

Ukrayna, Airdrop kampanyasını iptal etti:

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, başlattıkları Airdrop kampanyasını iptal ettiklerini açıkladı. Yukarıda bahsettiğimiz Airdroplar da gerçekten de dolandırıcıların işi çıktı. Bakan'ın açıklaması şu şekildeydi:

"Dikkatlice düşündükten sonra airdrop'u iptal etmeye karar verdik. Her gün Ukrayna'nın saldırganlığa karşı savaşmasına yardım etmek isteyen daha fazla insan var. Bunun yerine, yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için NFT'leri duyuracağız. Herhangi bir takas edilebilir token verme konusunda herhangi bir planımız YOKTUR"