Her Gün 2 Yumurta Yemeye Başlarsanız Vücudunuzda Neler Olur?

Yumurtanın faydalı bir besin olduğu kesin. Ancak yumurtanın faydalarının yanında zararları üzerine çalışmalar da yapılıyor. Yapılan son çalışmalar, yumurtanın benzersiz bileşiminin insanlar için olan faydalarını ortaya çıkardı.

Yumurtanın faydaları biliniyor olsa da vicudumuza etkileri konusunda çalışmalar devam ediyor. Yumurta üzerinde yapılan son çalışmalar, günde 2 ya da 3 yumurta tüketmenin, yumurtanın faydalarından yararlanmak için en uygun miktar olduğunu ortaya çıkardı.

Peki günde 2 ya da maksimum 3 yumurta yediğimizde bunun bize faydası ne oluyor? İşte 5 maddede 'optimum seviyede' yumurta tüketmenin insan vücuduna faydaları.

1. Beyninizin çalışma gücü korunuyor

Beynin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinlerden oluşur. Araştırmalar, bu maddenin beynin en önemli malzemelerinden olduğunu ortaya çıkardı. Günde 2 yumurtanın tüketilmesi, bu maddenin yeteri kadar alınmasını sağlar. Kolin eksikliği hafıza sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.

2. Görme kaybı yaşamanız engelleniyor

Yeni araştırmalar, tavuk yumurtasının lutein bakımından zengin olduğunu gösterdi. Bu madde, net ve keskin görüş sağlar. Lutein eksikliğinde göz dokularında yıkıcı değişiklikler meydana gelir ve görmede geri dönüşsüz bozukluklar ortaya çıkar.

3. D vitamini, kalsiyum emmeye yardımcı olur

Bir insana, 'bir kaşık balık yağı içmeyi mi yoksa haşlanmış yumurta yemeyi mi tercih edersin' diye sorarsanız çoğu insan yumurtayı tercih edecektir. Bir kaşık balık yağı ile haşlanmış yumurta aynı miktarda D vitamini içerir. D vitamini, dişlerin ve kemiklerin kalsiyum ile güçlenmesine neden olur.

4. Düzenli yumurta tüketimi; cildi, saçı ve karaciğeri korur

Biotin, B12 vitamini ve sindirilebilir proteinler, saç ve cildin güçlenmesine katkıda bulunur. Tavuk yumurtasında bulunan fosfolipitler, toksinlerin karaciğerden atılmasına yardımcı olur.

5. Yüksek tansiyon, damar tınaklığı gibi hastalıkların riski azalır

Yapılan yeni araştırmalar, yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini göstermiştir. Bu nedenle yumurta zararlı değildir. Yumurta aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de dengeler. Yumurta aynı zamanda trigliserit seviyelerini azaltan, böylece kalp-damar hastalıklar riskini azaltan omega-3 asidini de barındırır.