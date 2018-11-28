Çoğu Netflix kullanıcısının bilmediği bu yöntemler, çok işinize yarayacak.

Hızla gelişen teknoloji sayesinde çoğu kişi online olarak neredeyse tüm işlerini hallediyor. Bunun yanı sıra televizyon izlenme oranları hızla düşerken, online dizi ve yapımların takipçileri önlenemez bir hızla artıyor. Dijital medya ve tüketici üzerindeki etkisine gelince, Netflix'ten daha büyük bir kitleye ulaşan bir şirket yok. Firma, kuruluşu olan 1999 yılından bu yana dünya genelinde tam 190 ülkenin pazarına girmeyi başardı.

Bu başarının ardında Netflix'in çok kapsamlı dizi, film ve TV programlarının bulunduğu arşivinin yanı sıra, aynı zamanda kullanıcı dostu arayüzü yatmakta. O kadar ki, bir çocuk bile rahatlıkla uygulamayı öğrenip, keyifle kendine hitap eden programları izleyebiliyor. Peki severek kullandığımız bu uygulamayı daha da keyifli hale getirecek 10 ipucunu öğrenmeye ne dersiniz?

1- Süper Netflix Uzantısı

Listemizin ilk sırasında ücretsiz olarak sadece Google Chrome tarayıcısından indirebileceğiniz bir uzantı yer alıyor. İsmi "Süper Netflix". Bu uzantı sayesinde, farklı altyazı seçeneklerini ekleme, video kalitesini kolayca değiştirebilme ve oynatma hızını değiştirme gibi imkanlara sahip olurken; aynı zamanda dizi açıklamalarını buğulu şekilde gösterdiği için spoiler yemeden dizi keyfinizi yaşayabileceksiniz.

2- Farklı Tür ve Kategorilere Kolayca Erişim

Hali hazırda Netflix bu konuda oldukça geniş bir yelpaze sunuyor olsa da, öğreneceğiniz bu yol sizi çok daha net bir şekilde aradığınız sonuçlara yönlendirecek. Bunu yapabilmek için aşağıdaki listede göreceğiniz kodları, URL'nin sonuna eklemeniz gerekiyor.

Örneğin: https://www.netflix.com/browse/genre/77232

Tabii liste oldukça uzun. "List of Netflix Categories and Netflix Codes" şeklinde aratarak, tüm listeye erişebilirsiniz. Bu yüzden televizyon veya bilgisayarınızın yanında çabucak ulaşabileceğiniz şekilde bu listeyi saklamanızı tavsiye ederiz.

3- Videoların Otomatik Oynamasına Engel Olma

Siz de çoğu kullanıcı gibi, sürekli otomatik olarak oynayan videoları izlemek istemiyorsanız işte buna engel olmak için harika bir yöntem. Netflix Tweaked adlı uzantıyı hemen indirin ve internet paketinize de kendinize de büyük bir iyilikte bulunun.

4- İzlemeye Devam Et Seçeneğini İptal Etme

Uygulama, eğer izlediğiniz şeyi tamamlamadıysanız, sürekli olarak size "izlemeye devam et" uyarısı verecektir. Bu uyarıyı görmek istemiyorsanız, hesabınıza giriş yaparak (uygulamadan gerçekleştirilemiyor), profilinize eriştikten sonra “⊘” butonuna basın. Bu sayede artık sürekli uyarı almayacaksınız.

5- Altyazıları Düzenleme

Bir çok kişi altyazı seçeneklerini kullanıyor fakat bu altyazıların farklı şekillerde düzenlenebileceklerini bilmiyor. Altyazıları farklı renklerde, yazı tiplerinde ve boyutlarında kullanabilirsiniz. Bunun için ise yapmanız gereken, profilinize giderek hesabınız kısmından altyazı görünümleri seçeneğini tıklamanız. Bir defa seçiminizi yaptıktan sonra tüm cihazlarınızda senkronize şekilde seçimlerinizi görebileceksiniz.

6- Tüm Ülkelerdeki İçerikleri İzleme

Netflix 190'dan fazla ülkede yayın yapıyor olsa da, her ülke her içeriği ne yazık ki görüntüleyemiyor. Bazı bölgelerde bazı içerikler yasaklanmış olduğu için erişilemiyor ve firma bu konuda keskin çizgilere sahip. Bu nedenle de VPN kullanarak bile sorunu çözememe durumu oluyor. Tabii ki tüm umutlarımız burada tükenmedi. Ücretli de olsa "Unlocator" isimli uygulama ile artık tüm içeriklere erişmeniz mümkün.

7- Cihazlarınızı Yönetme

Bir çok farklı cihazdan kullanım yapıyor iseniz bazen profilinizden çıkmayı unutabilirsiniz. Hem güvenlik açısından hem de kullanılan cihaz sayısının aşımı söz konusu olmaması için profil ikonunuza tıkladıktan sonra hesabınıza giderek, tüm cihazlarınızdan çıkış yapabilirsiniz.

8- Sevdiğiniz Dizilere IMDB Puanı Yerleştirme

Bazen ne izleyeceğinize karar vermek zor oluyor ve bir uzman görüşü fena olmaz diyorsunuz. Ne yazık ki Netflix, arşivinde yer alan içerikler için puanlama sistemi sunmuyor. Fakat Chrome'dan indirebileceğiniz "IMDb Ratings for Netflix" uzantısı ile artık IMDB puanlarını görebilmeniz mümkün olacak.

9- Ara Belleğe Alınırken Zaman Kaybetmeme

Dizi izlerken herkes beklemekten nefret eder. Bu nedenle internet sağlayıcınızın baş edebileceği ayarları yapmanız gerekmekte. Mac için Ctrl+Shift+Opt+S ve Windows için Ctrl+Shift+Alt+S tuşlarına bastığınızda gizli bir pencere açılacak. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz.

10- İnternetiniz Olmadan da İçeriklere Erişme

İşte en önemli özelliklerden biri. İnternet bağlantınızın olmadığı zamanlarda bile dizi keyfinizi sürdürebilmek için, tüm içerikleri desteklemiyor olsa da çoğu içeriği önceden indirerek, ileriki zamanlarda offline olarak tekrar erişebilirsiniz.

Tüm bu ipuçlarından sonra çok daha keyifli ve hesaplı bir şekilde tüm dünyada yayınlanan popüler dizi, film, belgesel, içeriklere ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dileriz.