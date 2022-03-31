Kablosuz kulaklıklar giderek gelişirken kullanıcılar hem Hi-Fi ses kalitesini hem de uzun süreli kullanımı önemsemeye başladı. OneOdio’nun F2 isimli kablosuz kulakiçi kulaklığı ise 48 saate kadar kullanım imkanı ve Hi-Fi sürücüleri ile ön plana çıkıyor.

Akıllı telefon ve tablet gibi mobil ürünlerin yaygınlaşmasıyla kablosuz kulaklıkların popülaritesi de arttı. Ancak piyasadaki kablosuz kulaklıklara baktığımızda çok sayıda model var ve bunlar arasında seçim yapmak artık neredeyse imkansız hale geldi. Şimdi sizlere, gerek fiyatı gerekse özellikleriyle dikkatinizi çekecek bir kablosuz kulakiçi kulaklıktan bahsedeceğiz. Bu kulaklık OneOdio F2.

OneOdio F2, genel tasarımı itibarıyla benzersiz bir yapıya sahip değil. Ancak bu kulaklığın özellikleri oldukça dikkat çekici. Örneğin bu kablosuz kulakiçi kulaklıkta Hi-Fi ses kalitesi sunan özel sürücüler yer alıyor. Yani bu kulaklığı kullanırken konser salonundaymışsınız hissine kapılacaksınız. Ancak OneOdio F2’nin tek dikkate değer özelliği bu değil.

48 saate kadar kullanım imkanı

OneOdio F2’nin kutusu, 800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu büyük batarya, kulaklıkların toplamda 48 saate kadar kullanılabilmesine imkan tanıyor. Kulaklıkların kesintisiz kullanım süresi ise 8 saat olarak açıklandı. Üstelik bu kablosuz kulaklıklar yalnızca 3 gram ağırlık sunuyor. Bu da OneOdio F2’yi kulağınızdayken de unutacağınız anlamına geliyor. Bu kulaklığın IPX5 sertifikasına da sahip olduğunu, yani suya karşı dayanıklılık gösterdiğini söylemeden geçmeyelim.

OneOdio’nun yeni kablosuz kulakiçi kulaklığı Bluetooth 5.0 desteği ile hemen her akıllı telefonla kullanılabiliyor. Ayrıca F2’de hızlı eşleştirme ve dokunmatik kontrol özelliği de bulunuyor. Bu kontrol yeteneği sayesinde aramalarınızı cevaplayabilir, dinlediğiniz müziği durdurabilir ya da değiştirebilirsiniz.

Eğer siz de OneOdio’nun yeni kablosuz kulaklığı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş vermek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak OneOdio’nun resmi internet sitesine erişebilirsiniz. “30F2” kodunu kullanarak yüzde 30’luk indirim kazanacağınızı da hatırlatalım.