300 beygir gücünde, çevre dostu ve yenilikçi özelliklerle dolu hibrit Land Rover Defender artık Türkiye'de.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı ikonik arazi aracı Hibrit Land Rover Defender 110, merakla beklenen Plug-In Hybrid (PHEV) motor seçeneği ile artık Türkiye’de.

İlk olarak 19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında, İspanya’nın gözde turizm merkezi Ibiza’da düzenlenen Destination Defender etkinliğinde tanıtılan araç artık Türkiye'de de satışta ve Ekim ayı itibarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini almış durumda.

İlk olarak Ibiza'da tanıtılmıştı

Teknoloji ve performansın mükemmel bir dengesini temsil eden Hibrit Land Rover Defender 110, Ibiza’nın doğal güzellikleri arasında düzenlenen etkinlikte, sürücülere benzersiz bir deneyim yaşatmıştı. Doğa, müzik ve gastronomi ile harmanlanan bu etkinlik, katılımcılarına unutulmaz anlar sunmuştu.

Hibrit Land Rover Defender 110'un 300 beygir gücündeki 2 litrelik Plug-In Hybrid motoru, çevre dostu ve sessiz bir sürüş imkânı tanıyor. Şehir içi kullanımda sıfır emisyon sağlayan motoru aracın dikkat çeken özellikleri arasında.

Gelişmiş teknoloji özellikleriyle ön plana çıkıyor

Hibrit Land Rover Defender 110, gelişmiş teknoloji özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Elektronik süspansiyonunun yanı sıra Adaptive Dynamics ve Terrain Response gibi özellikleriyle de dikkat çeken araç, X Dynamic SE ve X Dynamic HSE paketlerinde standart olarak sunulan sistemler aracılığıyla her türlü yol şartında üstün performans sağlıyor. Ayrıca Terrain Response 2, All Terrain Progress Control gibi ileri seviye sistemlerle arazi performansını maksimum düzeye çıkarıyor.

Yolcuların konforunu en üst seviyede tutmak amacıyla donatılan araç PIVI Pro bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay, 11.4 inçlik dokunmatik ekran ve kabin hava temizleme sistemi gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca sınırlı üretim olan Sedona Edition Paketindeki Sedona Red gövde rengi ve 22 inç parlak siyah jantlar gibi detaylar, bu tür araçların tutkunlarına estetik bir farklılık sunuyor.

Land Rover Defender 110 serisi fiyatları

Donanım Paketi Motor Hacmi ve Gücü Ortalama Yakıt Tüketimi (lt) Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı S 1.997 cc - 300 bg 10,9 7.684.756 TL SE 1.997 cc - 300 bg 10,9 7.870.324 TL X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 10,9 8.322.646 TL X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 10,9 9.041.722 TL X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 2,6 9.934.768 TL X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 2,6 10.410.286 TL X 1.997 cc - 300 bg 2,6 12.242.770 TL SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg 2,6 11.256.940 TL

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