Tasarımı, özellikleri ve popüler Ferrari F40'dan ilham almasıyla koleksiyonerlerin yeni göz bebeği olacak olan Ferrari F80 tanıtıldı.

Otomobil tutkunları için performans ve tasarımı en iyi bir araya getiren markalardan biri olarak görülen Ferrari, yeni tanıtılan Ferrari F80 ile yine adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Şirketin bu yeni hiper otomobili sadece estetik açıdan değil, teknik detaylarıyla da göz kamaştırıyor. Ferrari F80, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü ve şehir içinde kullanıma en uygun modellerinden biri. Tam 1.200 beygir gücüne sahip olan bu model, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.15 saniyede ulaşabiliyor.

F40'dan ilham alan tasarım

Ferrari F80'in tasarımı, markanın hiper otomobil tarihinde önemli bir yere sahip olan 288 GTO ve F40 gibi modellerin mirasını taşıyor. Ferrari tasarımcısı Flavio Manzoni ve ekibinin elinden çıkan bu yeni model, aerodinamik hatları ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor.

Aracın ön kısmında Daytona SP3’e benzeyen tasarım unsurları bulunurken, arka tarafta ise F40’tan ilham alan detaylar göze çarpıyor. F80’in sadece 799 adet üretileceği açıklanırken, bu nadide modelin şehir trafiğinde görülme şansının oldukça düşük olacağını söyleyebiliriz.

Güçlü performans ve ileri teknoloji

Ferrari F80’in kalbinde 3.0 litrelik turbo hibrit V6 motor bulunuyor. Bu motor, 900 beygir güç üretebilme kapasitesine sahip ve 8 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiş. Aynı zamanda F1 teknolojilerinden alınan MGU-H ve MGU-K üniteleri ile hibrit sistem güçlendirilmiş.

Araçta kullanılan elektrik motorları sayesinde toplamda 1.200 beygir güç elde edilebiliyor ve bu sistem, sadece 2.3 kWh’lik hafif bir bataryadan gücünü alıyor.

F1’den ilham alan kabin ve sürüş modları

Ferrari F80'in kabini, Ferrari’nin F1 araçlarından ilham alınarak tasarlanmış ve oldukça kompakt. Direksiyon, LaFerrari modelinden tanıdığımız fiziksel tuşlarla donatılmış. Aracın sürüş modları ise Hybrid, Performance ve Qualify olarak sunuluyor.

Fiyatı da gerçek anlamda tuzlu

Ferrari F80'in fiyatı 3.6 milyon euro olarak belirlenmiş durumda ve 799 adetle sınırlı üretimi nedeniyle otomobil koleksiyoncularının gözdesi olmaya aday.

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