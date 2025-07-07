Peugeot, eylül ayında Türkiye pazarında hibrit seçeneklerini genişletiyor. 3008'in şarj edilebilir hibrit versiyonu, lansmana özel fiyatla ön siparişe açıldı. %30 ÖTV diliminde yer alan modelin elektrikli menzili, motor gücü ve donanım seçenekleri de netleşti. Yeni model, özellikle şehir içi kısa mesafelerde elektrikli sürüş imkânı sunuyor.

Peugeot’nun şarj edilebilir hibrit modeli 3008, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Ön sipariş süreci temmuz ve ağustos aylarında başlarken lansmana özel fiyatlandırması da dikkatleri üzerine çekiyor. Peugeot 3008 Plug-in Hybrid, liste fiyatına göre tam 710 bin TL’lik bir indirimle satışa sunulacak.

Yeni 3008 Plug-in Hybrid, Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkacak. Modelde 1.6 litrelik turbo benzinli motorla birlikte bir elektrik motoru yer alıyor. Toplamda 195 beygir güç ve 350 Nm tork sunan araç, e-DSC7 otomatik şanzımanla birlikte geliyor.

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid fiyatı

Yeni 3008 Plug-in Hybrid'in bataryası 17,9 kWsa kapasiteye sahip. WLTP ölçümlerine göre elektrikli sürüş menzili 63 ile 88 kilometre arasında değişiyor. Batarya, AC şarj ile yaklaşık 5,5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ön siparişler temmuz ve ağustos aylarında toplanacak ancak kaç adet aracın geleceğiyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Peugeot, 5008 ve 408 modelleri için de benzer hibrit seçenekler üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak uzun menzilli tamamen elektrikli modellerin 2025 planlamasında yer almadığı belirtildi.