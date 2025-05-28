Stellantis'in CEO'su geçen sene istifa ettikten sonra yeni patronun kim olacağı merakla bekleniyordu. Bugün resmî açıklama geldi. Şirketin yeni CEO'su, Kuzey Amerika bölümünde yöneticilik yapan Antonio Fosio oldu.

Opel’den Peugeot’ya kadar dünyanın en büyük otomobil markalarından 14’ünü bünyesinde bulunduran Stellantis, geçen yılın sonlarında beklenmedik bir olayla gündeme gelmişti. Şirketin yıllardır CEO’luğunu yapan Carlos Tavares, sürpriz bir şekilde istifa etmişti. Söylentiler, yönetim kuruluyla fikir ayrılığı yaşamasın nedeniyle görevden ayrıldığı yönündeydi. O zamandan beri de otomobil devini geçici bir yönetici ekip yönetiyordu.

Şirketin yeni CEO’sunun 2025’in ilk yarısında açıklanacağı aktarılmıştı. Bugün ise nihayet beklenen açıklama geldi. Stellantis’in yeni CEO’su belli oldu. Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle şirkette hâlihazırda yöneticilik yapan Antonio Filosa, yeni patron seçildi.

Kimdir bu Antonio Filosa?

İtalyan bir iş insanı olan ve sektörde 25 yılı aşkın deneyimi bulunan Antonio Filosa, CEO’luğa atanmadan önce Stellantis’in Kuzey Amerika tarafında operasyonları yürüten yönetici olarak görev yapıyordu. Daha önce Güney Amerika’da liderlik yaparken Fiat’ı bölgede zirveye taşımayı başarmıştı. Yani daha önce büyük başarılara hizmet atan ve üst düzey yöneticilik yapan bir isimdi.

Filosa, yaptığı açıklamada şirketin CEO’su olarak seçilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu, markalara ve müşteri odaklı yaklaşıma bağımlılıklarını devam ettireceklerini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann da Filosa’nın deneyiminin onu bu pozisyon için mükemmel yaptığını aktardı.

Şirketin açıklamasına göre Filosa, 23 Haziran 2025 itibarıyla resmî olarak yeni CEO olacak. Ayrıca kendi yönetici ekibini de kuracak. Filosa yönetiminde Stellantis’in nasıl performans göstereceğini, satışlardaki düşüşleri tersine çevirip çeviremeyeceğini zamanla göreceğiz.