Gizemli uçak kazaları ve kaybolmaları hep duyuyoruz. Bunlardan birisi de Flying Tiger Line’a ait 739 sefer sayılı uçuştu.

Pasifik üzerinde gizemli bir kayboluş yaşayan uçağın gizemi hâlâ korunmaya devam ediyor.

Uçak, tabiri caizse kül olup uçtu ne bir iz ne de bir ses bulunmadı geriye.

16 Mart 1962'de Flying Tiger Line'a ait 739 sefer sayılı uçuş, Pasifik üzerinde gizemli bir şekilde kayboldu.

Lockheed Super Constellation tipi nakliye uçağı, Güney Vietnam'a askeri kargo taşımak üzere Kaliforniya'dan yola çıkmıştı. Uçak, Honolulu, Wake Adası, Guam ve Filipinler’de yakıt ikmali yaparak ilerledi. Uçakta Ordu Korucuları olan 96 yolcu ve 5’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere 9 mürettebat bulunuyordu.

Uçuşun ilk dakikaları sorunsuz ilerlerken son kısım büyük bir belirsizliğe dönüştü. Guam'dan kalktıktan sonra uçakla yapılan son iletişim 14:22'de gerçekleşmişti. Uçuş ekibi, başlangıçta herhangi bir sorun yaşamadıklarını bildirse de görüşmeden kısa bir süre sonra bağlantı tamamen kesilmeye başladı.

Guam Hava Kontrol Merkezi, uçakla iletişim kuramayınca kaybolduğu anlaşılmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları bir an önce başlasa bile uçağa dair tek bir ize rastlanmadı. Bir tankerin mürettebatı, uçağın kaybolduğu saatte gökyüzünde bir patlama gördüklerini bildirmişti. Aktarılana göre patlama, bir buhar iziyle başlayıp sonra kırmızı ışıklarla devam etmişti.

Patlamanın etkisiyle uçağın denize düştüğü düşünülse de arama sonucunda hiçbir ize rastlanmadı. Uçağın, uçuş öncesinde de hiçbir mekanik sorunla karşılaşmadığı, bakımlarınınsa düzenli bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı.

Tüm bunlar akla tek bir şey getirdi: Düşürülmüş olabilir.

Uçağın son durağı Guam'da, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve uçağın gözetimsiz bir şekilde bırakıldığı ortaya çıkınca uçakta gerçekten de bir sabotaj olabileceği şüpheleri hızla yayıldı. Aynı gün aynı hava yolu şirketi, benzer bir kazayla daha karşılaştı. Tüm bunlar, uçağın kasıtlı düşürüldüğüne bir delil olsa da ortada somut bir kanıt maalesef bulunamadı.

Sivil Havacılık Kurulu, uçakla ilgili yapılan araştırmalarda, kaybolan uçağın patlamasına tanıklık eden tanker mürettebatının doğru bir gözlemde bulunduğunu ancak uçağın kaybolma nedenini kesin olarak belirlemenin imkânsız olduğunu açıkladı.

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