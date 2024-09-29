Havacılık tarihi, birçok insanın hayatını kaybettiği çeşitli uçak kazaları ile doludur. Ancak olası bir felakette sağ kurtulmayı başaranlar da elbette vardır. Peki olası bir uçak kazasından kurtulmak için neler yapabiliriz?

“Uçak düştüğü an, işimiz zaten bitti!” diye düşünüyor olabilirsiniz ancak yanıldığınızı söylemek isteriz. Çünkü bu sırada yapabileceğiniz şeyler gerçekten var.

Gelin, sağ kurtulmak için neler yapabiliriz bir bakalım.

Özellikle iniş ve kalkış anlarında koltuğunuzun dik konumda olması, hayatınızı kurtarabilir.

Çünkü uçak kazaları en çok iniş ve kalkış zamanlarında meydana gelir. Bu anlarda uçakta görevli personel tarafından yapılan “Koltuklarınızı dik pozisyona getirin” uyarısına kulak vermeniz, olası bir uçak kazası anında sizi hayata bağlayabilir.

Ayrıca pek çok insana göre stresli bir uçak yolculuğunu kaygısız atlatmanın en kolay yolu uyumaktır. Fakat uzmanlar, özellikle iniş ve kalkış esnasında olası bir kazaya karşı uyanık olmanızı önerir.

Eğer “Ben uyumadan uçamam” diyenlerdenseniz, uyurken dahi pencerelerin panjurlarının açık olduğundan emin olmalısınız. Çünkü önemsiz gibi görünen bu detay, muhtemel bir uçak kazası esnasında ve sonrasında zannettiğinizden çok daha önemli hâle gelebilir.

Söz konusu uçak kazaları olduğunda görmenin ve hızın ne denli önemli olduğunu söylemeye aslında pek de gerek yok.

Uçak pencerelerinin panjurlarının açık olması, kazadan sonra dışarıdaki ortamı görmenizi sağlar. Böylece nerede olduğunuzu tespit etmeniz kolaylaşır ve ne yapmanız, nasıl davranmanız gerektiği hakkında daha iyi akıl yürütebilirsiniz.

Ayrıca koltuğunuzu uçağın arka kısımlarından seçmek, hayatta kalma şansınızı artırabilir. Aslında bir uçakta hangi koltuğun daha güvenli olduğu oldukça tartışmalı bir konudur. Bazı uzmanlar olası bir kazada nerede oturduğunuzun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ifade ederken bazıları arka kısımlarda oturmanın önemine işaret eder.

Yapılan bir araştırmaya göre de arka koltuklarda oturan yolcuların, bir kaza anında hayatta kalma ihtimali %40 daha fazladır. Hatta bu ihtimalin %72’lere çıktığını ileri süren farklı araştırmalar da mevcut.

Uçak görevlilerinin talimatlarını dinlemek, sizi ciddi anlamda hayata bağlayabilir.

Özellikle güvenlik talimatlarından bahsediliyorken. Görevliler tarafından kalkıştan önce anlatılan güvenlik talimatlarını ezberlemiş olsanız bile o anda mutlaka bir kez daha dinlemenizde fayda var.

Çünkü kaza anında veya sonrasında, görevliler tarafından size iletilen talimatları algılayamamanız ve bu sebeple yerine getirememeniz son derece olasıdır. Artan stres ve panik, buna engel olur. Bu sebeple bir kaza sırasında ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini bilmek, hayatta kalabilmek için büyük önem taşır.

Uçak görevlilerinin talimatları kadar, uçaklarda bulunan güvenlik kartlarını incelemek de önemlidir. Bu kartlar, oradaki hayati bilgilerin en basit ve en anlaşılır şekilde aktarılabilmesi için özel olarak tasarlanır.

Özetle tüm bunlar, olası bir uçak kazası durumunda sizi hayata bağlayabilecek talimatlardır.

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