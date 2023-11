Oyun dünyasının efsane isimlerinden Hideo Kojima, sinema dünyasının dünyaca ünlü isimlerinden Türk yönetmen Fatih Akın ile internet üzerinden bir araya geldi. Görüşmenin detayları ise henüz belli değil.

Türk Yönetmen Fatih Akın, Death Stranding ve Metal Gear gibi serilerle oyun severlerin büyük beğenisini kazanmış olan Hideo Kojima ile internetten bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kojima, X'te bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Kojima sinemayı çok seven bir isim ve sık sık sinema etkinliklerine katılıyor. Ünlü oyun yapımcısı ile Fatih Akın daha önce de bir araya gelmişti. Akın'ın In the Fade (Paramparça) adlı filmi için yapılan bir organizasyona Hideo Kojima da katılmıştı. Hatta ikili kameralara da beraber poz vermişti. O filmde yer alan Diane Kruger, aynı zamanda Norman Reedus'un da kız arkadaşıydı.

Fatih Akın ve Kojima'nın dostluğu uzun zamandır devam ediyor

Daha sonra Fatih Akın, Kojima'yı Tokyo'daki ofisinde de ziyaret etmişti. O ziyarette de ikili, Fatih Akın'ın Altın Eldiven filmi için Japonya'ya özel olarak hazırlanan afişin önünde poz vermişti. Kojima o ziyaretten bir başka pozu da "İyi arkadaşım Fatih Akın, Kojima Productions'ı ziyaret etti." ifadesiyle paylaşmıştı. Fatih Akın ve Hideo Kojima, birbirlerinin çalışmalarını daha önce basın karşısında da övmüştü.

Kojima, yeni projesine Fatih Akın'ı da dahil etmeyi planlıyor olabilir mi?

Kojima oyunları, grafikleri ya da mekaniklerinden ziyade hikayeleriyle takdir edilen oyunlar oluyor ve oyunu oynarken adeta bir filmin içerisindeymiş gibi hissediyorsunuz. Dolayısı ile Fatih Akın'ın bir Kojima projesine dahil olması çok da absürt olmaz. Fatih Akın'ı oyunun yönetmeni olarak görebileceğimiz gibi sinematikler ve hikaye için danışmanlık da yapabilir. Elbetteki henüz bu konuda tek bir açıklama bulunmuyor.