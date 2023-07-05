Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirmekte olduğu Eco Runner aracı, tek bir hidrojen dolu depoyla 2500 kilometreye yakın yol kat etti.

Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği otomobiller pek çok kişi tarafından ne yazık ki “gereksiz” görülebiliyor. Fakat bu projeler, üniversite öğrencilerinin hem yeşil enerji alanındaki tecrübesini geliştiriyor, hem de çok başarılı örneklerle dünya devi şirketlere özellikle verimlilik alanında yön verecek yeni yöntem ve teknolojiler ortaya koyabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde de bu araçlardan birisi, tek depo hidrojen yakıtla alınan yol ile rekor kırmayı başardı. Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi’nden öğrencilerin geliştirdiği Eco Runner, bir depo yakıtla 2488,5 kilometre yol kat etti.

Eco Runner, 2005’ten beri geliştiriliyor:

Delft Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardığı Eco Runner aracı, aslında ‘yeni’ bir araç değil. Bu araç, 2005 yılından bu yana üniversite bünyesindeki öğrenciler tarafından geliştirilmeye devam ediyor.

Üstelik aracın önceki nesilleri de dünya rekorları kırmayı başarmıştı. 2005 yılında aracın ilk versiyonu, bir litre benzin ile 557 kilometre yol kat etmişti. Aracın hidrojene geçişi de bu rekordan kısa süre gerçekleşti. 2020 yılında da yeni bir rekor kırıldı ve araç, tek depoda 1195 kilometre yol kat etti.

Yeni rekorun kırıldığı araç ise “Eco-Runner XIII” adını taşıyor. Araç, 45 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. Ancak ekip, yeni dünya rekoru kırmış olsa da koyduğu hedefin altında kaldı. Ana hedefleri, kendi hesaplamalarına göre koydukları 2056 kilometreye ulaşmaktı.

Benzer araçlar ülkemiz üniversitelerinde de geliştiriliyor, en güncel araçlardan bazılarını da burada görebilirsiniz: