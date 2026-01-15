ChatGPT'nin Yeni Aracı ChatGPT Translate Kullanıma Sunuldu: Google Translate ve DeepL'e Yeni Rakip!

OpenAI sessiz sedasız bir şekilde ChatGPT'nin yeni aracı ChatGPT Translate'i kullanıma sundu. Şu anda 50'den fazla dile destek veren aracın desteklediği diller arasında Türkçe de bulunuyor.

OpenAI, sessiz sedasız çeviri aracı ChatGPT Translate’i kullanıma sundu. İlk bakışta Google Translate’e oldukça benzeyen bu yeni araç, iki metin kutusu, otomatik dil algılama ve 50’den fazla dil desteğiyle klasik bir çeviri hizmetinden ibaret ancak ChatGPT Translate’i farklı kılan şey, çeviriden sonra sunduğu imkânlar.

ChatGPT Translate’in en dikkat çekici özelliği, çeviri tamamlandıktan sonra kullanıcıya sunulan tek dokunuşluk akıllı seçenekler. Kullanıcılar, çevrilen metni daha akıcı hâle getirebiliyor, iş dünyasına uygun resmî bir dile dönüştürebiliyor, çocuklar için sadeleştirebiliyor ya da akademik bir üsluba uyarlayabiliyor. Bu seçeneklerden biri seçildiğinde, kullanıcı doğrudan ChatGPT arayüzüne yönlendiriliyor ve yapay zekâ destekli daha derin düzenlemeler yapabiliyor.

ChatGPT Translate şu anda ücretsiz olarak kullanılabiliyor

Özetle ChatGPT Translate’in çeviriyi farklı tonlara dönüştürebilmenizi sağlayan yaklaşımı onu klasik çeviri araçlarından ayırıyor. Artık mesele sadece kelimeleri çevirmek değil... Tonu, bağlamı ve hedef kitleyi de hesaba katmak mümkün.

Öte yandan, Google Translate ile arasındaki fark hâlâ büyük. ChatGPT Translate şimdilik yalnızca masaüstünde düz metin çevirilerini destekliyor. Görsel yükleme, belge çevirisi, el yazısı, web sitesi çevirisi ve gerçek zamanlı konuşma gibi Google’ın yıllardır sunduğu özellikler henüz yok. Mobil tarayıcıda sesli çeviri yapılabiliyor olsa da dil sayısı da Google’a kıyasla oldukça sınırlı.

ChatGPT Translate'i buradan kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanmak için ChatGPT üyeliğine ihtiyacınız bulunmuyor.