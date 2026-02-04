Higgsfield Yeni Özelliği Vibe Motion'u Tanıttı: Gücünü Claude'dan Alıyor!

En popüler video üretim araçlarından Higgsfield, Claude'un arkasındaki Anthropic ile birlikte geliştirdiği yeni Vibe Motion özelliğini tanıttı.

Yıllardır profesyonel motion design üretmek ajanslar, geliştiriciler ve yüksek bütçelerle çevrili ulaşılması zor bir alandı. Basit bir animasyonlu anlatım videosu ya da markaya özel hareketli bir logo için bile haftalar süren süreçler ve on binlerce dolarlık faturalar kaçınılmazdı. Özellikle tek başına çalışan girişimciler ve küçük ekipler için kalite genellikle bütçeye kurban gidiyordu.

Bu tabloyu kökten değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Hızla yükselen video AI şirketi Higgsfield, yeni ürünü Vibe Motion’ı tanıttı. Bu yeni özellik, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan, dakikalar içinde profesyonel motion design üretmeyi mümkün kılıyor. Üstelik bu sıradan bir “yapay zekâ video üretici” değil, modern pazarlama ve ürün geliştirme süreçlerindeki en büyük darboğazlardan birine doğrudan bir hamle.

No-Code devrimi motion design’a ulaştı

Web siteleri ve uygulamalar için no-code araçlar yıllardır hayatımızda ancak motion design hâlâ teknik uzmanlık gerektiren bir alandı. Higgsfield’in Anthropic’in Claude modeliyle güçlendirdiği Vibe Motion, bu son bariyeri de ortadan kaldırıyor.

Kullanıcıların yapması gereken tek şey, istediklerini doğal bir dille tarif etmek... “Kullanıcı sayımızın hızla arttığını gösteren animasyonlu bir grafik” ya da “Ana sayfada enerjik şekilde atan bir logo” gibi. Vibe Motion sadece bir video üretmiyor, bu animasyonun arkasındaki kod yapısını da oluşturuyor. Ortaya çıkan sonuç anında kullanılabilir, düzenlenebilir ve üretim kalitesinde bir motion graphic oluyor.

Gelecek ne getirecek?

Higgsfield, motion design’ı sadece başlangıç olarak görüyor. Şirketin hedefi, “Vibe Editing” adını verdiği yaklaşımla video üretiminin her aşamasını niyet odaklı ve kontrol edilebilir hâle getirmek.

Vibe Motion şu anda ücretsiz bir deneme sürecinde ve kullanıma açık. Daha fazla limit için ise profesyonel planlara aylık abone olmanız gerekiyor.